Primarie Pd, Schlein "abbatte" il feudo del Campidoglio: l'outsider scombina gli equilibri romani

Il campanello d'allarme era suonato già lo scorso weekend, quando a esprimersi sul prossimo segretario del Pd erano stati i circoli, quindi solamente i tesserati. Nonostante la spinta della corrente guidata dal deputato Claudio Mancini e dal sindaco Roberto Gualtieri, la base aveva deciso di premiare l'outsider, Elly Schlein. E spulciando i risultati, in qualche sezione più di un esponente ha avuto l'impressione che chi avrebbe dovuto lavorare di più, ha alzato invece un po' il piede dall'acceleratore. Una settimana dopo, con le primarie aperte a tutti, il dato non solo si è confermato ma ha visto anche aggravarsi il ritardo: Stefano Bonaccini nella Capitale è rimasto sotto al 31%, Schlein è volata oltre il 69%.

L'onda Schlein travolge Roma: finisce 70 a 30 per l'outsider del Pd

Una "batosta", come l'hanno definita in molti interni al Pd ("come se dall'altra parte non ci fosse stato un vero competitor"), che lascia più che l'amaro in bocca a quella parte di dem che ad oggi guida il Campidoglio e che tanto si è spesa - almeno in parte - per portare il governatore dell'Emilia Romagna a prendere le redini del partito, da poco uscito sconfitto alle Regionali nel Lazio e in Lombardia. D'altronde i numeri parlano chiaro: su Roma città la deputata italo-americana, nata a Lugano, ha vinto in 159 gazebo su 163, con percentuali in alcuni casi quasi "bulgare", conquistando ampi consensi anche dove avrebbe dovuto soffrire di più per la presenza di eletti Pd sostenitori di Bonaccini.

Il voto nei municipi cruciali: i manciniani cedono il passo ad AreaDem ed ex zingarettiani

Nel I municipio, dove la presidente è Lorenza Bonaccorsi (vicinissima a Gualtieri) e dove ancor prima per dieci anni lo è stata Sabrina Alfonsi, attuale assessora ai rifiuti e sostenitrice di Bonaccini, Schlein si è tenuta avanti sempre con percentuali abbondantemente sopra il 60% e picchi dell'82% a Testaccio, dove ha indubbiamente fatto il suo l'opera dell'ex zingarettiano Yuri Trombetti, consigliere capitolino vicino a Massimiliano Valeriani (che ha espresso "grande soddisfazione per la netta vittoria di Schlein"), tra le altre cose candidato all'assemblea nazionale.

Il voto in II municipio

In II municipio, dove la quasi totalità della giunta e buona parte del partito di zona ha sostenuto prima il ticket Ciarla-Mattia alle regionali e poi Bonaccorsi al congresso, non c'è un seggio dove Schlein abbia dovuto sudarsi la vittoria. Forse solamente a piazza Euclide, zona Parioli, dove dal gazebo presieduto dall'assessora Paola Rossi, Bonaccini è arrivato a sfiorare il 45%. A San Lorenzo, dove il circolo - sfrattato - del Pd è quello in cui ha mosso i primi passi la minisindaca Francesca Del Bello, l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna ha ottenuto l'81,25%.

Il III municipio Montesacro

In III, nel seggio allestito nel circolo Pd di largo Belotti - feudo del manciniano Riccardo Corbucci e del suo fedelissimo, il segretario di zona e consigliere municipale Filippo Maria Laguzzi - Schlein ha avuto vita facile con quasi il 68% dei 639 votanti. Molto bene, per usare un eufemismo, anche a Montesacro, il seggio del minisindaco Paolo Emilio Marchionne, con la nuova segretaria che ha ottenuto oltre l'82% di preferenze e sono andati a votare in 1.021.

La "rossa" Garbatella

E nella "rossa" Garbatella, dove ha fatto campagna elettorale a favore di Bonaccini la capogruppo del Pd in assemblea capitolina, Valeria Baglio? Ha vinto Elly Schlein con percentuali che arrivano a superare l'82% come a piazza Bartolomeo Romano.

Bonaccini la spunta solo in 4 seggi, uno a Cesano

Andando avanti, ci si imbatte nel IX municipio, quello dell'ex deputata Patrizia Prestipino. Un tempo riferimento nazionale della corrente Base Riformista, oggi vicinissima al deputato Claudio Mancini, non è riuscita a invertire la rotta nel suo territorio di riferimento: da piazza Cina a via Pianeta Terra, dai ponti di via Ignazio Silone a via Meldola e largo Cannella a Spinaceto fino alla centrale viale Europa all'Eur, tutti hanno votato per Elly Schlein con percentuali che vanno dal 55% al 71%. Il XII è il municipio del Sindaco e di Claudio Mancini. Qui c'è un seggio nel quale Bonaccini ha avuto la meglio, nella sperduta via Vanni. Niente da fare nei gazebo più vicini al primo cittadino come per esempio a piazza di Donna Olimpia, dove Schlein ha raccolto il 73% su 670 schede valide. Idem anche in un altro feudo della corrente manciniana, Valle Aurelia, dove dovrebbe avere più peso Mario Ciarla: nessun gazebo ha premiato Bonaccini. Il quarto dei tre seggi vincenti per Bonaccini (il primo è in VI a Torre Maura, il secondo in XI, via Portuense) è stato in XV, governato da Daniele Torquati - sostenitore dell'emiliano - esattamente a Cesano, luogo di nascita del minisindaco Pd. Ma per il resto Schlein ha fatto come altrove, vincendo senza grossi patemi.

Il Campidoglio perde peso: Sindaco e assessori non "spostano" voti

Insomma, dopo la Regionali si è confermata una tendenza che sta spaventando qualcuno: il Campidoglio non sposta più molti voti. Eppure il sostegno a Stefano Bonaccini è arrivato da più esponenti, più o meno pubblicamente: dal Sindaco agli assessori Alfonsi, Veloccia, Onorato e Zevi. A fine gennaio Alessandro Onorato, assessore a sport, turismo, grandi eventi e moda aveva annunciato il ritorno nel Pd (lasciato nel 2008) per sostenere Bonaccini, ma evidentemente non è riuscito a convincere il suo elettorato che, dato il suo percorso politico precedente alla nomina in giunta, per molto tempo è stato tutto fuorché di centrosinistra. Nel X municipio, territorio di riferimento dell'assessore, nessun gazebo ha visto Bonaccini prevalere (o andarci vicino).

Schlein doppia Bonaccini anche in provincia

Anche in provincia di Roma, la scelta dei circoli ha premiato la nuova segretaria che ha doppiato il concorrente: 13.924 voti contro i 7.224 di Bonaccini. E subito l'occhio cade sul comune di Valmontone, lì dove alle urne per le Regionali si è consumato il famoso "fattaccio": Eleonora Mattia, nata a Colleferro ma cresciuta nella cittadina lungo la Casilina, fece man bassa di preferenze (1.400) lasciando ben dietro Mario Ciarla. Stavolta la consigliera regionale fedelissima di Mancini non riesce a fare davvero la differenza, tanto che i due candidati alla segreteria nazionale finiscono quasi pari: Bonaccini 122, Schlein 120. A Monterotondo, la città dell'ex assessore regionale Mauro Alessandri, Schlein guadagna 548 preferenze contro le 293 di Bonaccini. A Guidonia Montecelio, città di quasi 100.000 abitanti, terza nel Lazio per popolazione, Elly Schlein vince con 621 preferenze contro le 425 di Bonaccini che ha vinto solo nel seggio di Albuccione.

Quale futuro per il Pd romano?

E adesso cosa succederà a Roma? C'è chi giura che Claudio Mancini non rimarrà molto a lungo all'angolo. Le Regionali, con due consiglieri piazzati contro i tre dell'asse AreaDem-ex zingarettiani, poi il congresso del circoli e infine le primarie aperte hanno momentaneamente "ridimensionato" la potenza di fuoco del Campidoglio. Le grandi manovre dell'autunno/inverno, con nuove alleanze nate a ridosso delle elezioni, sembrano non aver pagato. Come non è servito l'ottimismo dello stesso Mancini, sicuro della vittoria di Bonaccini ai gazebo nonostante la sconfitta di una settimana fa tra i tesserati. La prossima sfida sarà in estate, in teoria: c'è un segretario romano da scegliere. Andrea Casu, l'attuale incaricato e deputato riconfermato, è in deroga. In quel caso saranno solo i tesserati a decidere.