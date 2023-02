Primarie Pd, nei circoli di Roma trionfa Elly Schlein

A Roma trionfa Elly Schlein: al termine della domenica in cui gli iscritti al Pd hanno votato per la nuova segreteria dem, nei grandi centri, Capitale compresa, la deputata 37enne che punta a riformare il partito dopo il tonfo delle ultime politiche ha dominato su Stefano Bonaccini, totalizzando oltre 2.000 voti contro i poco meno di 1.900 ottenuti da quello che era considerato il favorito alle primarie. Le percentuali sono inequivocabili: Schlein vola a 44,84%, Bonaccini si è fermato di poco sotto il 38%.

Primarie Pd, la mappa del voto a Roma

Nel Lazio sono stati circa 12.000 gli iscritti al Pd che sono andati a votare in questa prima fase delle primarie, a Roma 4.900 in una novantina di circoli. Schlein ha ottenuto 2.194 voti contro i 1.854 di Bonaccini, e i numeri evidenziano un ulteriore aspetto significativo a livello locale: Schlein ha dominato in particolare nella sezione di Donna Olimpia, a Monteverde, quartiere in cui vive il sindaco Gualtieri, dove ha ottenuto 154 voti e dove Bonaccini ne ha presi appena 3.

Ottimi risultati per la deputata dem anche a Testaccio, Montesacro e Ostia, mentre il presidente dell'Emilia Romagna ha ottenuto i migliori risultati a Nuovo Salario ed Eur-Torrino. Nettamente distanziati Gianni Cuperlo, che a Roma ha ottenuto 661 voti, e Paola De Micheli, che si è fermata a 184 voti.

L'ultima sfida ai gazebo

Un risultato, quello di questa prima fase delle primarie, che frammenta ulteriormente il Pd romano. Che ora guarda al 26 febbraio con meno certezze rispetto a qualche giorno fa: “Tra gli iscritti, contro ogni pronostico e sondaggio, a Roma vince Elly Schlein. Ora domenica tutti e tutte ai gazebo per vincere anche le primarie e cambiare davvero questo partito”, è stato il commento di Enzo Foschi, vicesegretario del Pd nel Lazio e coordinatore della campagna romana per l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna.