Primarie Pd, da Roma all'assemblea nazionale è "invasione" di AreaDem ed ex zingarettiani

Alla fine il campo largo che non è sopravvissuto al termovalorizzatore, ha funzionato per il congresso del Pd. Solo che al posto dei dem e del M5S, c'erano due correnti: AreaDem di Dario Franceschini e gli (ormai) ex zingarettiani, che a Roma e nel Lazio fanno riferimento a Massimiliano Valeriani e restano comunque nel raggio d'azione dell'ex presidente della Regione Nicola Zingaretti. E' così che Elly Schlein ha vinto le primarie aperte nella Capitale e in provincia, a Rieti e Latina, ribaltando il risultato del congresso riservato ai tesserati.

Primarie Pd: chi entra in assemblea nazionale della mozione Schlein

Per questo, dei 53 eletti dal Lazio, in assemblea nazionale Pd andranno 33 sostenitori della mozione Schlein e 20 di quella Bonaccini. Dall'aula Giulio Cesare in quota Schlein (mozione "Parte da noi") arrivano la presidente dell'assemblea Svetlana Celli (AreaDem), Giovanni Zannola, Cristina Michetelli, Claudia Pappatà, Yuri Trombetti. Dai municipi i presidenti Francesco Laddaga (VII), Sabrina Giuseppetti (AreaDem, XIII) e Marco Della Porta (XIV). Andrà al Nazareno anche Mauro Alessandri (ex assessore regionale, primo dei non eletti alle ultime elezioni), insieme a lui Rocco Maugliani ed Enrico Forte. Presente anche l'assessore all'ambiente del III municipio, Matteo Zocchi, espressione di Roma Futura e del Movimento Pop! di Marta Bonafoni. Da Ciampino c'è la sindaca Emanuela Colella.

Primarie Pd: chi entra in assemblea nazionale della mozione Bonaccini

Per quanto riguarda la mozione "Energia popolare" di Stefano Bonaccini, dal consiglio comunale approdano in assemblea nazionale Giulia Tempesta e la capogruppo Valeria Baglio. Alessandro Onorato, tornato dopo 15 anni nel Pd per sostenere il governatore dell'Emilia Romagna, entra anche lui nell'organo del partito. E ancora: la minisindaca del I Lorenza Bonaccorsi, il consigliere regionale uscente Emiliano Minnucci, il presidente del Pd Roma Sibi Mani, l'assessore alla sanità uscente e candidato alle Regionali Alessio D'Amato e l'ex deputata, oggi consulente di Gualtieri in Città Metropolitana, Patrizia Prestipino.

Il "modello Lazio" di ex zingarettiani e AreaDem che vince e guarda alla segreteria locale del Pd

Insomma, il patto tra ex zingarettiani e franceschiniani - che ha già fruttato tre eletti in Regione - ha portato al largo successo romano della neosegretaria con tripla nazionalità (italiana, svizzera, statunitense) e all'ingresso di 13 membri in più in assemblea nazionale. Un "modello Lazio" tutto interno al Pd che, come anticipavamo ieri, andrà presumibilmente riproposto ai prossimi due appuntamenti che vedranno i militanti esprimersi: c'è un segretario romano da scegliere (Andrea Casu è in deroga essendo incompatibile dalla prima elezione in Parlamento nel 2021) e uno laziale da sostituire. Ci si riuscirà per metà maggio? L'intenzione di alcuni sarebbe questa. Ma è ancora presto per parlarne.