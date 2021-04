I Municipio, il centrosinistra verso le primarie: Stefano Marin sfiderà Emiliano Monteverde?

Primarie per la scelta del candidato sindaco, ma anche per le presidenze dei municipi. E una delle poltrone più ambite in area centrosinistra, è quella per la presidenza del I municipio. Sabrina Alfonsi, dopo due mandati, lascerà, proiettata sembrerebbe in consiglio comunale. Per proseguire il suo lavoro si fa strada l'ipotesi di una candidatura all'interno della sua giunta. In rampa di lancio c'è Emiliano Monteverde. Il diretto interessato a RomaToday non ha smentito e la cosa, evidentemente, ha avuto la sua eco in municipio.

L'effetto è l'uscita allo scoperto di un rivale. Il consigliere municipale Stefano Marin si “rende disponibile” a essere individuato dalla coalizione e dal suo partito, il PD, come il candidato per la successione a Sabrina Alfonsi a presidente del I Municipio di Roma. In un documento chiamato “Progetti futuri” che RomaToday ha potuto visionare, Marin scrive: “Il PD, partito al quale sono iscritto, oggi a mio avviso può avere una nuova rinascita ed è il contesto giusto per costruire un gruppo di lavoro altamente competente e motivato con una Presidenza che deve caratterizzarsi però, non su una figura accentratrice, ma su un deciso coordinamento di persone qualificate e motivate dalla volontà di rendersi utili alla comunità”.

Si legge ancora nella nota: "Oggi non è semplice fare attività politica e rendere un servizio di tangibile utilità per la comunità, i problemi sono enormi e spesso ciò che manca è una programmazione". In questo contesto, scrive Marin, “io sono a disposizione dei cittadini del mio territorio e del partito; se mi sarà data l’opportunità di ricoprire l’incarico della presidenza del municipio I Centro Storico, ne sarei certamente onorato”.

Non sfugge come questa iniziativa si ponga in contrasto, di fatto, con l’annuncio effettuato dall’attuale presidente del I Municipio. Interrogato da Roma Today, Marin aggiunge: “Se intendo partecipare alle primarie? Questo non posso deciderlo io. La mia è una messa a disposizione per il centro storico, ora aspetto che sia il mio partito e la mia coalizione a pronunciarsi”. Aggiunge a RomaToday che altri consiglieri del I Municipio sarebbero "pronti a sostenerlo"

La strada delle primarie sembra dunque quella che sarà percorsa sia per la partita del Campidoglio, sia per quella dei presidenti di Municipio: tuttavia, nulla su questo è deciso. Dovrà essere il tavolo della coalizione a pronunciarsi su questo spinoso dossier: le forze del centrosinistra si incontreranno in modalità online oggi, martedì 20 aprile, per discutere delle modalità, del perimetro politico delle forze della coalizione, del programma.