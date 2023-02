Cane anti cinghiale mette in fuga un branco

Un branco di cinghiali inseguito da un cane. Una scena inedita è stata documentata da un residente di Prima Porta.

Messi in fuga dal cane

Nel video, pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, un gruppo di sei ungulati è stato sorpreso dall’arrivo di un pastore tedesco. Il cane, dopo aver messo letteralmente in fuga un primo esemplare, ha rivolto la propria attenzione agli altri cinghiali, una mezza dozzina, presenti a loro volta in un’area di parcheggio.

La presenza di ungulati nel quadrante è accertata sin dal 2017. I cinghiali sono stati avvistati ed immortalati con foto e video a spasso sui marciapiedi, davanti gli esercizi commerciali, le abitazioni ed ovviamente anche nelle aree verdi del quartiere. Addirittura sono stati ripresi mentre si aggiravano all’interno del cimitero.

Il rapporto tra cani e lupi

In una zona dove è stata accertata anche la presenza dei lupi, con un esemplare adulto ripreso lo scorso novembre meno di centro metri dall’abitato, non era ancora capitato di avvistare un cane pastore che, in forza del proprio istinto, mettesse in fuga un intero branco. Anche perché di solito, gli ungulati, non reagiscono in questo modo quando si trovano davanti un cane che abbaia ed addirittura prova ad inseguirli. I ferimenti dei quadrupedi, in questi anni, non sono mancati. Ed è questo un motivo, infatti, che complica la convivenza con questi animali selvatici così diffusi nel territorio urbano.