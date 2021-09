"PREvenzione e RESilenza Roma capitale 2021", la Protezione Civile sbarca all'Eur

Un'iniziativa promossa dai Master di II Livello in Prevenzione, Management dell'Emergenza e Protezione Civile dell'Università LUMSA: il nome del progetto è "PRE-RES Roma Capitale 2021", che sta per Prevenzione e Resilienza Roma Capitale 2021: un'esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile che si terrà il prossimo 21 novembre 2021 presso il IX Municipio di Roma Capitale. L'iniziativa è stata presentata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, dal Direttore della Protezione Civile Cesare Di Giambattista, da Giulio Marcucci, Presidente del Centro Studi E.Di.Ma.S. e da Luigi Di Marco Docente di Management ai Master di II livello in “Official of Prevention and Emergency Management” e in “Emergency Management of Civil Protection” dell’Università LUMSA.

Recita una nota diffusa dall'Università LUMSA: gli obiettivi del progetto comprendono "promuovere la cultura della prevenzione e della resilienza mettendo al centro gli studenti e le persone più anziane, per farli sentire veri protagonisti del cambiamento culturale: dalla cultura del disaster management a quelle della prevenzione e della governance per le crisi e le emergenze di sistema". Saranno gli studenti delle classi dei master a organizzare l'esperienza per i cittadini, in collaborazione con il dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale. L'attività di PC avrà come target "circa 12.000 persone e si configura in un nuovo modello esercitativo che coinvolge le scuole ma anche tutti i Cittadini, dai bambini agli anziani che vivono e lavorano nel IX Municipio".

Ecco come si svolgerà l'esperienza il prossimo 21 novembre: "L’ attività esercitativa si svolgerà nel territorio del Municipio IX del Comune di Roma, costituito da 3 Quartieri e 13 Zone Urbanistiche per un totale di 183,31 Kmq, all’interno del quale sono state individuate dal Piano di Protezione Civile 6 “Aree di Attesa” in cui nella giornata conclusiva di domenica 21 novembre 2021 alunni e studenti di 4 Istituti Comprensivi e 4 Istituti Superiori, nel pieno rispetto delle procedure anti contagio Sars Covid 19, si recheranno unitamente ai loro familiari e saranno accolti dai discenti dei Master, dal personale di Roma Capitale, dai volontari di protezione civile e dalle associazioni di volontariato, per parlare con loro di prevenzione e resilienza. Al termine della prova esercitativa, verrà organizzata una apposita riunione di debriefing per verificare gli eventuali interventi migliorativi da apportare al piano di emergenza e relazionare pubblicamente l’amministrazione comunale sui risultati e gli obiettivi raggiunti".