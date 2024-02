Dimensionamento scolastico, famiglie e docenti in presidio alla Regione. Schiboni: "Nessuno rimarrà indietro"

Con il dimensionamento scolastico “nessuno sarà lasciato indietro”. L’assessore regionale alla scuola, Giuseppe Schiboni, lo ha assicurato al termine di un incontro con alcune rappresentanti sindacali che, nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio hanno svolto un presidio sotto al Palazzo della Regione, contro il dimensionamento scolastico. L’iniziativa, a cui hanno partecipato insegnanti, comitati di quartiere e sindacati, è nata contro alcuni accorpamenti in particolare: quello tra l'IC “Via P. R. Pirotta” al Quarticciolo con l’IC “via Luca Ghini” di Tor Tre Teste (V municipio), quello tra l’IC “Antonio De Curtis” di Torrenova e l’IC “Via delle Alzavole” di Torre Spaccata (VI municipio) e quello tra l’IC Malfatti di Contigliano con l’IC Montasola nella provincia di Rieti.

Le parole di Schiboni

“Ho ascoltato con attenzione – spiega l’assessore - le criticità rilevate che si concentrano in quartieri particolarmente fragili in cui la scuola rappresenta molto più che un istituto dove si fa didattica, ma il luogo dell’ascolto, dell’incontro, dell’accompagnamento e dell’orientamento. In questo contesto ho anticipato, inoltre, che effettuerò una visita in tutte quelle realtà dove queste criticità sono evidenti. Il bene degli studenti e delle famiglie resta per me e per chi governa questa Regione una priorità. Sono certo che troveremo gli strumenti migliori per non lasciare nessuno indietro. Il diritto allo studio è e sarà sempre garantito”.

Insegnanti e docenti contro gli accorpamenti

Quella della scuola del Quarticciolo è una situazione peculiare, come aveva spiegato a RomaToday Mariella Mureddu, insegnante di lungo corso ed Rsu (Rappresentanza sindacale unita) d'istituto: "Abbiamo un numero molto alto di studenti stranieri che faticherebbero a essere accolti altrove - spiega Mureddu -. Anche perché il nostro lavoro di integrazione non si ferma ai bambini. Assistiamo nelle procedure di iscrizione anche i loro genitori, che spesso non parlano l'italiano. Ed educhiamo anche i genitori italiani all'integrazione”. Un lavoro che, proprio con l’accorpamento, rischia di essere compromesso. Da qui il presidio: “Abbiamo parlato a lungo con l’assessore Schiboni – spiega Mureddu – che ha ascoltato le nostre parole e ha sottolineato che, sebbene gli accorpamenti andranno avanti, si lavorerà per non compromettere l’esperienza della nostra scuola al Quarticciolo”. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri: “Una prima interlocuzione con l’assessore regionale Schiboni – sottolinea - ha aperto finalmente una interlocuzione per chiedere al governo per rivedere queste scelte drammatiche sui territori. Si parla tanto di periferie, ma le periferie e le aree interne saranno le prime a pagare il peso di una stretta sulla scuola pubblica viene umiliata con il dimensionamento scolastico”. Presente anche la consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia: “La Giunta Rocca deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti da decisioni impattanti come queste, dagli enti locali alla comunità scolastica, dai sindaci agli studenti e alle loro famiglie”.

Il dimensionamento scolastico a Roma

In base alla delibera approvata lo scorso gennaio dalla giunta Rocca, per l’anno scolastico 2024/2025, a Roma verranno accorpati 10 istituti comprensivi distribuiti in cinque differenti municipi. Andando con ordine: nel II verranno accorpate la "Clotilde Pini" e la "Fratelli Bandiera", nel V si uniscono l'IC “Via P. R. Pirotta” (al Quarticciolo) con l’IC “Via Luca Ghini” (a Tor Tre Teste). Nel VI saranno accorpati l’IC “Antonio De Curtis” di Torrenova e l’IC “Via delle Alzavole” di Torre Spaccata. Nel VII municipio, il dimensionamento creerà un nuovo istituto comprensivo mediante l'aggregazione dell’IC “Milanesi Guido” (tre sedi tra Capannelle e Statuario) con l’IC “Via F. Gentile, 40” a Cinecittà. Nel IX, infine, verranno uniti l'IC “Tacito - Guareschi” di Vitinia e l'IC “Via Laurentina 710” di Fonte Ostiense.