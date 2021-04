Sanità, presidio alla sede della Asl Roma 2: "Fate chiarezza sul piano vaccini"

Fare chiarezza sul piano vaccini. È questo l’obiettivo del presidio di questa mattina davanti alla sede della Asl Roma 2 di via Maria Brighenti, a Casal Bertone, organizzato dal Comitato Popolare per la Sanità Pubblica. “Ci sono giunte molte segnalazioni di gravi disservizi”, dicono dal Comitato, nato all’inizio del 2021 per denunciare le difficoltà del sistema sanitario regionale durante la pandemia.

“Abbiamo aperto uno sportello per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e abbiamo constatato che una mole consistente si riferiva alla vaccinazione”, raccontano a Romatoday dal Comitato. “All’inizio chiedevano assistenza per la prenotazione, perché in molti non avevano idea di come funzionasse. In seguito abbiamo riscontrato vere e proprie difficoltà per le persone vulnerabili ad avere accesso”. Per i manifestanti la campagna vaccinale della Regione Lazio “non è riuscita a raggiungere i più fragili in quanto la modalità telefonica non è attiva e la prenotazione online per alcuni è un vero e proprio ostacolo”.

In un documento che è stato consegnato alla Asl vengono sottolineate inoltre una serie di problematiche relative ai centri vaccinali: “Non sono rari casi di assembramenti e file all'esterno”, scrivono. “Allo stesso modo si sconta una carenza di spazi e personale addetto unicamente all'osservazione dei soggetti appena vaccinati”.

Un gruppo di manifestanti si è quindi presentato questa mattina sotto la sede della Asl Roma 2 chiedendo un incontro con direzione generale della Asl Roma 2. Sullo striscione esposto la scritta: “Troppe carenze sui vaccini. Qual è il piano della Regione?”. Al presidio è intervenuta anche Elisabetta Canitano, candidata sindaca di Roma per Potere al Popolo: “Il servizio pubblico è stato distrutto e trasformato in una serie di prestazioni informatiche dalle quali i più fragili restano esclusi”, ha detto durante il suo intervento.

Il comitato chiede alla direzione generale della Asl Roma 2, alla quale ha chiesto un incontro, “se ci sia un piano di vaccinazione della Regione Lazio per i soggetti vulnerabili, per i soggetti non deambulanti e, in futuro, per la vaccinazione di massa”. Chiede inoltre il “numero e la percentuale dei vaccinati per ciascuna fascia di età e per le categorie fragili sul territorio”, quali “saranno gli investimenti e i potenziamenti previsti”, quale “sia e quale sarà il ruolo dei presidi territoriali e quale invece quello dei soggetti privati”.

Si legge infine nella nota: “Siamo pienamente coscienti delle difficoltà che una pandemia avrebbe comunque causato, tuttavia non possiamo non constatare e denunciare che le difficoltà che osserviamo sono la deflagrazione delle politiche decennali di tagli, privatizzazione e demansionamento della sanità pubblica nel suo complesso”.