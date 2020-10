Da ex scuole a presidi di Polizia: nuova vita per tre plessi di periferia

Da ex scuole a presidi delle forze dell'ordine. Tre plessi scolastici dismessi di proprietà del Campidoglio andranno a ospitare, previa ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, altrettanti presidi della Polizia di Stato.

Dove si trovano i plessi

L'Assemblea capitolina ha approvato ieri pomeriggio una proposta di delibera di Giunta che prevede la rigenerazione dei tre immobili in disuso, situati in via Cocco Ortu, nel III municipio, in via Appiani, nel V municipio e in via dei Tordi, nel VI municipio, che verranno messi a disposizione del ministero dell'Interno in comodato d'uso gratuito per vent'anni rinnovabile.

"Più sicurezza in periferia"

"Ne trarranno vantaggio i cittadini romani grazie ad rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto in alcune aree della città oggetto di forte sviluppo urbanistico-territoriale, in modo da favorire un più equo e capillare controllo di tutte le zone periferiche" ha commentato il presidente M5s della commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto, "che si inserisce nell'ambito dei 'Patti per Roma Sicura - ha spiegato - punta infatti non solo ad assicurare sul territorio le migliori condizioni di tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, ma anche a riqualificare edifici abbandonati e in stato di degrado". Per Chiossi si tratta di "un risultato importante, frutto di una strategia integrata che ha coinvolto in maniera sinergica lo Stato, la Prefettura di Roma e Roma Capitale con l'obiettivo condiviso di assicurare sul territorio le migliori condizioni di tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità".