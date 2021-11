Campidoglio, risolto il rebus presidenze delle Commissioni. Ecco i nomi (e qualche sorpresa)

La maggioranza dem trova l'accordo sulle Commissioni capitoline. Dopo giorni di trattative, qualche mal di pancia e più di una sorpresa rispetto alle previsioni, ecco che il quadro delle presidenze arriva a dama. Il Pd porta a casa la guida di 11 commissioni. Una a testa spetterà invece a Lista civica Gualtieri, Verdi e Sinistra civica ecologista. A Fratelli d'Italia la Trasparenza, che da regolamento va alle opposizioni. Discorso a parte va fatto per le cosiddette commissioni "speciali" - Expo 2030, Giubileo e gestione delle risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) sul piatto per Roma - che verranno istituite più avanti. La composizione delle commissioni, lo ricordiamo, dovrà passare dal voto in aula Giulio Cesare, previsto durante la seduta di Consiglio comunale di domani. Ma i giochi si può dire siano fatti. Vediamo di seguito i nomi.

Le commissioni permanenti e la lite sul Sociale

Partendo dal Pd, a guidare la commissione Bilancio sarà Giulia Tempesta (Pd), dell'area dem vicina a Gualtieri, mentre Ambiente e Mobilità (tra i dossier più delicati) andranno agli zingarettiani Giovanni Zannola e Giammarco Palmieri. A Yuri Trombetti la commissione Patrimonio e Politiche abitative e a Carla Fermariello la Scuola. Al Sociale è invece prevista Nella Converti, trentenne dei Giovani dem alla prima esperienza in Campidoglio. Un nome che spiazza e toglie le castagne dal fuoco sulla commissione più contesa, quella sul welfare cittadino. Zannola, Fermariello e Erica Battaglia si erano infatti proposti per guidarla e tutti e tre potevano vantare una nutrita esperienza sul campo. Ma alla fine, dopo vari tentativi di mediazione da parte della capogruppo Valeria Baglio che ha coordinato le operazioni, ecco spuntare il quarto nome che ha messo a tacere i litiganti. Un puzzle di incastri per accontentare tutti e mantenere i sempre delicati equilibri interni tra correnti della maggioranza, reso possibile anche dall'assegnazione della delega alle Politiche giovanili al 28enne Lorenzo Marinone che ha così liberato una casella, quella alla commissione Cultura, assegnata a Battaglia.

Proseguendo con i nomi delle commissioni permanenti abbiamo la Lavori pubblici ad Antonio Stampete, come da previsioni, la Turismo a Mariano Angelucci, mentre Andrea Alemanni dovrebbe presiedere la Commercio. Il dem era destinato alla commissione Sport, che è stata però fortemente richiesta dai Verdi e dovrebbe andare a Nando Bonessio. A Tommaso Amodeo, consigliere della lista civica Gualtieri toccherà l'Urbanistica, a Michela Cicculli (Sce) la Pari Opportunità, e a Riccardo Corbucci (Pd) la Roma Capitale. La Trasparenza, con funzioni di controllo sull'attività politico amministrativa, andrà al centrodestra, con ogni probabilità a Fratelli d'Italia.

Le commissioni Speciali

Altro capitolo riguarda invece le commissioni Speciali, che non rientreranno nelle votazioni di martedì e mercoledì. Per la commissione sul Pnrr è in pole Giovanni Caudo, ex minisindaco del III municipio, reduce dagli ottimi risultati alle primarie prima e alle amministrative poi, con la sua lista Roma Futura. Le altre due, Giubileo ed Expo 2030, dovrebbero andare alle opposizioni, la commissione Giubileo dovrebbe andare alla lista di Carlo Calend mentre quella dedicata a Expo 2030 all'ex sindaca Virginia Raggi.