Centro fuori controllo, la presidente Bonaccorsi si arrende: "Restituisco poteri di cinque aree a Gualtieri"

"Noi da soli non ce la facciamo. Non abbiamo abbastanza risorse né personale e siamo costretti a restituire la competenza nella gestione di alcune aree al Comune". La presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi, raggiunta al telefono da RomaToday, spiega le ragioni della lettera inviata in queste ore al sindaco Roberto Gualtieri e alle assessore all'Ambiente e alle Politiche sociali, Sabrina Alfonsi e Barbara Funari. Una missiva anticipata oggi da Il Messaggero e confermata a RomaToday dalla stessa minisindaca.

I toni non sono distesi e il fastidio per un aiuto richiesto e mai davvero arrivato da parte del Campidoglio si percepisce chiaro. Nella lettera la presidente lamenta un'"incongruenza generale burocratica e amministrativa con la quale si devono scontrare i minisindaci". Che nel caso specifico ha portato la minisindaca dem a rinunciare appunto alla gestione, definita "impossibile", di cinque aree particolarmente delicate del suo municipio.

Piazza Pepe, all'Esquilino. Qui, a parte lo spaccio di droga che è un tema che necessità la sinergie di più livelli istituzionali per poter essere arginato, ci sarebbe una cancellata richiesta dai residenti per il giardino, ma mancano i soldi. Poi ci sono i bivacchi che occupano costantemente piazzale Ostiense, piazzale dei Partigiani e l'area davanti alla metro Cipro. Qui i mercatini abusivi la fanno da padrone ormai da anni. E infine viale Pretoriano, dove l'eterna "emergenza sociale" rende gli sgomberi degli accampamenti abusivi insufficienti a intervenire in maniera risolutiva.

Il precedente sulle aree verdi

Insomma, Bonaccorsi alza bandiera bianca, ma - è bene ricordarlo - non è la prima volta che accade. Lo scorso maggio restituì al mittente la gestione delle aree verdi che il Comune aveva decentrato ai municipi. "È stato disatteso l'accordo preso dal Comune per la gestione delle aree verdi sotto i 2 ettari. Nell'accordo avevamo fatto scrivere che non saremmo stati in grado di gestirle prima di giugno, perché ci vuole tempo per preparare le gare e per affidarle. Invece il dipartimento comunale ci ha imposto di prendercene cura da aprile" spiegava la presidente. "Abbiamo deciso di ridarle al dipartimento per un paio di mesi perché, come avevamo detto, noi non possiamo farcene carico".

L'ente di prossimità, che per 129 aree aveva ricevuto 536mila euro, ha cercato anche delle sponsorizzazioni. Privati, cooperative, associazioni, interessate a garantire la manutenzione dei giardini che, per effetto del decentramento amministrativo, avrebbero dovuto essere gestiti dal municipio. "È una cosa che facciamo in parallelo" ha spiegato Bonaccorsi e dimostra, una volta di più, che l’ente di prossimità non era in grado allora di far fronte alla cura di questi giardini. "Da novembre siamo in emergenza perché, tra le figure che mancano nel nostro organico, spicca anche l'assenza d'un funzionario del verde". Più che emergenza però, l'assenza di risorse, umane e finanziarie, sembra essere diventato il quotidiano.