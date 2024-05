Caos in Ama, il presidente è accusato di molestie. Gualtieri indica il nuovo successore

Terremoto in Ama con il presidente della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Daniele Pace che rischia il rinvio a giudizio per l'accusa di violenza sessuale. Un caos che ha portato il sindaco Roberto Gualtieri a indicare in queste ore il nome di Bruno Manzi, attuale capo di gabinetto della città metropolitana di Roma Capitale, come consigliere di Amministrazione di Ama spa che assumerà successivamente l'incarico di presidente dell'azienda.

La notizia trapela da fonti del Campidoglio ed è stata ribattuta dalle agenzie. Una mossa, con ogni probabilità, figlia del procedimento che vedrebbe coinvolto Pace. La procura di Roma, secondo o quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica, avrebbe infatti sollecitato il processo per Pace e ora spetterebbe al gup vagliare la richiesta.

Le accuse

Secondo l'impianto accusatorio Pace avrebbe molestato una dipendente dell'azienda negli uffici della società. Una vicenda che risale all'estate scorsa secondo quanto afferma la vittima nella denuncia che è stata depositata a piazzale Clodio nell'ottobre del 2023. Nel marzo scorso Pace era stato interrogato dagli inquirenti.

Sempre secondo quanto riportato da la Repubblica, l'avvocato di Pace, Alessandro Picozzi, ha dichiarato che per ora non gli è arrivata nessuna richiesta di rinvio a giudizio, preferendo non commentare la notizia. Fatto sta nelle ultime ore sono stati in molti a chiedere un passo indietro di Pace, dai sindacalisti ai politici.

Le richiesta di dimissioni

"Quanto leggiamo in queste ore sulla stampa in merito alla richiesta di rinvio a giudizio del Presidente di Ama, Daniele Pace, per violenza sessuale nei confronti di una lavoratrice dell'azienda municipalizzata rappresenta un fatto gravissimo sia per i reati contestati, che per la fattispecie", hanno ammonito Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio e Giancarlo Cenciarelli, Segretario Generale della Fp Cgil di Roma e Lazio, in un comunicato. "In attesa che la giustizia faccia il suo corso un dirigente che ha a cuore l'azienda e la città dovrebbe di sua iniziativa fare un passo indietro. Sarebbe dovuto accadere già mesi fa, quando si è aperta l'indagine. Per questo - prosegue il comunicato - ci aspettiamo che il Campidoglio intervenga, sospenda Pace affinché l'azienda possa lavorare in tranquillità e prepararsi al meglio per il Giubileo del 2025 e tuteli la lavoratrice consentendole di tornare a svolgere le proprie mansioni in serenità".

Dello stesso avviso anche la capogruppo M5s Linda Meleo e il capogruppo lista civica Raggi Antonio De Santis, in Campidoglio: "Ci aspettiamo una immediata presa di posizione da parte del sindaco Gualtieri".

Così come Michela Cicculli, presidente della commissione capitolina pari opportunità: "Si facciano le idonee valutazioni su una sospensione dell'incarico del presidente durante l'accertamento dei fatti e lo svolgimento del procedimento. Questo è un atto dovuto per garantire un clima di lavoro sereno a tutte le lavoratrici di Ama. Come istituzioni pubbliche vogliamo chiarezza su questa vicenda e ci impegneremo affinché la verità dei fatti sia stabilita al più presto, nel rispetto dei diritti e della dignità di chi ogni giorno ha la forza di denunciare abusi e violenza".