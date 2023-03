Per la prima volta nella storia le maglie del Giro d'Italia presentate a Roma

Lunedì 13 marzo al Campidoglio sono state presentate le maglie dell'edizione 2023 del Giro d'Italia che vedrà la sua ultima tappa (28 maggio) nelle strade di Roma.

Le maglie

Le quattro maglie che saranno indossati dai leader delle differenti classifiche sono ideate e prodotte da Castelli e con tessuti Sitip. Nel dettaglio:

la maglia rosa, istituita nel 1931, è assegnata al leader della classifica generale;

azzurra per il miglior scalatore istituita al Giro d'Italia nel 1933, dal 1974venne introdotta la maglia verde, sostituita da quella azzurra a partire dal 2012 (sponsor Mediolanum);

bianca per il miglior giovane è la più recente istituita dal 1976;

ciclamino, ritornata nel 2017 per il Giro100, per il leader della gara a punti.

I commenti

Alla presentazione delle maglie in Campidoglio hanno partecipato il sindaco di Roma, Alessandro Onorato assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Urbano Cairo Presidente di RCS MediaGroup e Paolo Bellino Amministratore Delegato di di Rcs Sport:

Gualtieri ha sottolineato l'importanza della tappa finale nella Capitale: "Ospitare la tappa finale a Roma è un obiettivo che vogliamo perseguire anche per i prossimi anni con una sinergia virtuosa in cui la Capitale d'Italia e il Giro possano reciprocamente valorizzarsi in un binomio sempre più stretto". Il primo cittadino annuncia anche che sono in cantiere proposte e idee per coinvolgere sempre i più i cittadini a questo grande evento. Sulla stessa linea l'ass. Onorato: "Per la prima volta l’appuntamento ufficiale si è tenuto a Roma, in Campidoglio. L’arrivo della Carovana Rosa sarà un grande spettacolo di sport e una festa popolare, che coinvolgerà i quartieri con gare ed esibizioni ciclistiche dedicate alle categorie giovanili e una biciclettata in rosa aperta a famiglie e appassionati sullo stesso circuito di gara dei campioni. Il Giro è un grande evento sportivo internazionale, che garantirà significative ricadute economiche e turistiche. Promuovendo un’immagine moderna e accogliente della nostra città agli oltre 800 milioni di telespettatori da tutto il modo”.

Per Urbano Cairo, la conclusione a Roma del Giro d'Italia è prestigiosa e spettacolare: "Con tutti i nostri partner ed in particolare con quelli che metteranno il loro marchio sulle quattro maglie faremo un bellissimo viaggio attraverso l'Italia con una conclusione prestigiosa e spettacolare come quella di Roma". Bellino si sofferma sulle maglie intese come i simboli più riconoscibili e riconosciuti in tutto il mondo: "La narrazione del prossimo Giro d'Italia, e in particolare delle quattro maglie, sarà uno dei punti focali per raccontare al mondo la nostra corsa".

Il percorso

Per la quinta volta nella storia il Giro d'Italia si concluderà a Roma. Per l'ultima tappa della Corsa Rosa, i ciclisti partiranno dal quartiere Eur davanti al Palazzo della Civilità Italiana e svolgeranno la prima parte in andata e ritorno lungo la via Cristoforo Colombo andando fino alla Fontana dello Zodiaco (Lido di Ostia) dove comincia la risalita prima verso l’EUR e poi verso il centro. Superate le Mura Ardeatine entreranno nel circuito di 17.6 km, da ripetere cinque volte, nel quale toccheranno, Lungo Tevere, Ara Pacis, Villa Borghese, Castel Sant’Angelo, Circo Massimo, Colosseo Terme di Caracalla con arrivo ai Fori Imperiali.