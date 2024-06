Il Teatro dell'Opera presenta la nuova stagione. Gualtieri: "Spettacoli nelle periferie"

Undici nuove produzioni, di cui nove d'opera e due di danza, per un totale di 12 spettacoli, 7 balletti e 6 concerti. Sono i numeri della nuova stagione 2024/25 del Teatro dell'Opera di Roma, come svelato alla conferenza di presentazione a cui hanno partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessora regionale alla Cultura, Simona Renata Baldassarre.

La nuova stagione

“Volti del potere” è il filo rosso di un cartellone 2024/25 che andrà dal barocco al contemporaneo, passando per il ritorno di capolavori creativi come i fondali originali di Guttuso e l'immancabile Tosca, che "diventerà quasi un festival" e il 14 gennaio 2025 festeggerà i 125 anni dalla sua prima replica. In tutto, ci saranno 17 serate in più rispetto allo scorso anno. "Ieri abbiamo approvato il decimo bilancio in attivo, la Fondazione adesso è solida. Dico grazie ai lavoratori, dall'orchestra agli amministrativi. Possiamo dire che con questa stagione il Teatro dell'Opera di Roma è uscito dalla pandemia a testa alta – spiega il sovrintendente, Francesco Giambrone -. I teatri devono stare più aperti possibile ed è quello che vogliamo fare. Rispondiamo a una esigenza del pubblico, questa sala è sempre piena: siamo intorno al 90% di occupazione media dei posti. Vuol dire che dobbiamo offrire più spettacoli al nostro pubblico".

Gualtieri: “Torna Opera Camion”

Ma gli spettacoli non saranno solo a teatro. Come spiega Gualtieri, con la nuova stagione tornerà anche Opera Camion: “Per portare l’opera in tutti i municipi e anche nell'area metropolitana di Roma”. Un cartellone che, secondo Gualtieri, “sarà memorabile, ed era giusto così perché l'anno del Giubileo dovevamo presentarci con una stagione significativa. Se Roma fa Roma- ha concluso- può non avere rivali”. Sull’importanza di portare gli spettacoli in periferia ha insistito anche l’assessora regionale alla Cultura, Simona Renata Baldassarre: “Quello del Teatro dell'Opera di Roma è un vero e proprio patrimonio culturale – sottolinea -. È un soft power dell'Italia nel mondo. Sono molto contenta del teatro che si diffonde nelle scuole e nei municipi perché l'opera non è per le élite, ma tutti i romani e i giovani. L'opera è identitaria e vettore di italianità, è un gioiello culturale da preservare, promuovere e sostenere. E noi ci siamo".