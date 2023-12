Sparatorie, donne molestate e bambini dispersi: premiati a Roma gli autisti "eroi" del 2023

C’è chi ha aiutato donne molestate o chi ha fatto in modo che dei bambini smarriti ritrovassero i genitori. Altri hanno letteralmente salvato delle vite dimostrando, in momenti di crisi, calma e sangue freddo. Sono stati premiati con una medaglia della città di Roma, presso la della Promoteca in Campidoglio, sedici dipendenti Atac e un tassista che, nel corso del 2023, si sono distinti per azioni e gesti encomiabili. A consegnare l’onorificenza l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, insieme al presidente e alla vice presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola ed Elisabetta Lancellotti, e al direttore generale di Atac, Alberto Zorzan.

Atti di normale umanità

Non parliamo, in questi casi, di atti estremi. Si tratta di persone che hanno compiuto dei gesti di umanità che, purtroppo, sono sempre più rari oggigiorno. Comportamenti di puro altruismo che esulano dai compiti del lavoratore e per i quali, comunque, occorre avere una bella dose di coraggio.

“Per il terzo anno consecutivo – ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè - abbiamo voluto organizzare la cerimonia di premiazione di alcuni operatori del trasporto pubblico, che hanno avuto il merito di rappresentare e dare lustro alla città in situazioni particolari, a volte sostituendosi alla presenza stessa delle forze dell’ordine. Da parte dell’amministrazione, era dunque giusto e doveroso ringraziarli e aprire loro le porte della più importante sala del Campidoglio, con un grazie che non è formale, ma sostanziale e detto col cuore. Insieme ai ringraziamenti, l’applauso e l’abbraccio di tutta Roma, da sempre città generosa, accogliente e solidale”.

I premiati e quello che hanno fatto

Ecco di seguito l’elenco delle persone premiate con le motivazioni riportate dal Campidoglio.

Raffaele Amiura - Autista Tor Sapienza, il 30 agosto 2023 - Aiutava un minore smarrito.

Alle ore 12,45 circa in viale della Sorbona, direzione viale Duilio Cambellotti, l’operatore di esercizio Raffaele Amiura, notava la presenza di un bambino di 8 anni, che si era smarrito e si metteva tempestivamente in contatto con la centrale operativa che contattava le forze dell'ordine. Alle ore 13,00 circa interveniva sul posto una volante del commissariato S. Ippolito che, alle ore 13,40, dopo aver verbalizzato e preso in consegna il bambino, autorizzava la ripresa del servizio.

Luca Arcangeli, autista Tor Vergata, il 16 marzo 2023 salvava una viaggiatrice colta da malore (soffocamento).

Durante la regolare marcia, una viaggiatrice, veniva colta da improvviso malore (attacchi epilettici). Prontamente, il conducente Luca Arcangeli interveniva ed impediva il soffocamento della viaggiatrice e subito dopo richiedeva l'intervento dell'ambulanza, che sopraggiungeva poco dopo.

Christian Carbonari e Roberta Sellari, macchinisti di Cinecittà, il 24 febbraio 2023 salvano persona presente sui binari.

Il macchinista Carbonari, giunto nella stazione Lucio Sestio alla guida del suo treno, assisteva alla caduta di una donna, in evidente stato confusionale, sui binari nella direzione opposta e subito allarmava la Direzione Centrale Traffico che, in tempo reale, comunicava l'arresto in ingresso stazione alla macchinista Roberta Sellari. E' stato così possibile prestare soccorso alla passeggera poi prelevata dal 118.

Laura Grasselli, ispettivo di prenestina, ed Emanuele Maggi, autista di Tor Pagnotta, il 22 maggio 2023 salvano una persona presente sui binari.

Alle ore 23,00 del 22/05/2023, l'operatore di esercizio Emanuele Maggi, in servizio sulla linea 772, si fermava con il bus su via del Tintoretto per aiutare una donna aggredita da un uomo (il compagno). Maggi convinceva la donna a salire a bordo mentre l'uomo continuava a minacciarla. Giunti al capolinea di Laurentina, Maggi esortava la donna a restare a bordo visto lo stato confusionale e interveniva l’ispettivo Laura Grasselli che, aiutando la donna a raccontare il fatto e intuendo la situazione di pericolo, la convinceva a sporgere denuncia.

Alessandro Mele, autista di Acilia, il 24 agosto 2023 gestiva un evento critico, ovvero una persona armata sul bus.

Alle ore 14.50 circa, durante la regolare marcia in via della Corazzata, l'operatore di esercizio Alessandro Mele, in servizio sulla linea 01 della rimessa di Acilia, veniva avvisato da alcuni viaggiatori che un altro viaggiatore stava sparando con un'arma verso l'esterno della vettura. Mele interrompeva immediatamente la marcia, contattava le forze dell'ordine, mentre tutti i viaggiatori a bordo scendevano e si allontanavano. Invitato dalle forze dell'ordine, Mele raggiungeva con la vettura il vicino capolinea di Lido Centro, per i necessari rilevamenti.

Massimo Musolino, autista della Magliana, il 1 febbraio 2023 aiutava un bimbo a ritrovare i genitori.

L'operatore d'esercizio Massimo Musolino, in servizio sulla linea 713 riferisce che, alle ore 08.05 circa, giunto in Via Alberese, si accorgeva che all'interno della vettura c'era un minore non accompagnato dai genitori, che piangeva. Si fermava e richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, interveniva una pattuglia dei carabinieri che contattava la mamma e, dopo l'identificazione, affidava il minore alla stessa.

Francesco Papagna, autista di Grottarossa, il 1 marzo 2023 soccorreva una persona caduta colta da malore a bordo bus.

L'operatore d'esercizio Francesco Papagna, durante la marcia, si avvedeva che per cause imprecisate, un passeggero veniva colto da improvviso malore. Prontamente soccorso, veniva richiesto l'intervento del 118. L'ambulanza trasportava quindi il viaggiatore al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati per le cure del caso.

Angelo Recine, autista di Tor Vergata, il 19 luglio 2023 aiutava un bimbo a ricongiungersi con la famiglia

Alle ore 18.40 circa il conducente, Angelo Recine, sulla linea 106 partita da Grotte Celoni, comunicava che una bambina di 4 anni era rimasta sola a bordo della vettura. Venivano contattate le Forze dell' Ordine che giungevano alle ore 19.00 circa al capolinea di Parco di Centocelle e prendevano in consegna la bambina.

Walter Salani, autista di Grottarossa, il 21 gennaio 2023 soccorreva donna in gravidanza colta da malore alla fermata

L'operatore di esercizio Walter Salani, che era in servizio sulla linea 980 lungo la Via di Pineta Sacchetti, si avvedeva che una signora seduta a terra sul marciapiede, presso una delle fermate, veniva colta da malore. Prontamente soccorsa, Salani richiedeva l'intervento del 118, che inviava una autoambulanza, per mezzo della quale la signora veniva trasportata al pronto soccorso del Policlinico Gemelli.

Giovanni Scamarcio, autista di Tor Vergata, il 6 settembre 2023 assisteva un passeggero disabile

Alle ore 11,40 circa, al capolinea di piazza Cinecittà, l'operatore di esercizio Giovanni Scamarcio si avvedeva che un ragazzo di circa 13 anni, in apparente stato confusionale, si era smarrito. Pertanto la centrale operativa chiedeva l'intervento della forze dell'ordine; interveniva la Polizia di Stato che prendeva in consegna il ragazzo.

Michael Fornari, autista di Portonaccio, il 5 novembre 2023 aiutava una minorenne molestata su bus

Alle ore 22.55, sulla linea 916, l'operatore di esercizio Michael Fornari, mentre effettuava la fermata in Via Benedetto Aloisi, si accorgeva che un pedone era intento a palpeggiare una ragazza minorenne mentre saliva in vettura. La ragazza colpiva con la borsa il molestatore, che si allontanava repentinamente. Fornari richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, che giungevano al capolinea di Piazza Venezia, verbalizzavano l'accaduto e prendevano in consegna la ragazza.

Giuseppe Ceci, macchinista di Cinecittà, il 29 maggior 2023 salvava una persona presente sui binari

Il 29/05/2023 un uomo, nella stazione metropolitana di Repubblica, stazionava sui binari mettendo a rischio la propria vita. Grazie alla sua prontezza, il macchinista Giuseppe Ceci riusciva a fermare il convoglio della metropolitana, evitando il peggio, e a consentire all'uomo, in evidente stato confusionale, di poter salire in banchina e di essere soccorso dalle forze dell'ordine.

Maurizio Villani, autista della Magliana, il 6 dicembre 2023 aiutava persona anziana in evidente stato confusionale.

Alle ore 21:50, al capolinea di Via Paola, l’operatore di esercizio Maurizio Villani, si accorgeva di una persona anziana che vagava in evidente stato confusionale e contattava prontamente gli agenti della Polizia Locale, i quali intervenivano per prendere in consegna l’anziano signore.

Andrea Lombardi, addetto di stazione, l’11 ottobre 2023 aiutava una ragazza molestata sul treno.

Alle ore 16 di mercoledì 11 ottobre, l’addetto di stazione Andrea Lombardi in servizio al gabbiotto della stazione Tiburtina, si accorgeva che, in un gruppo di quattro ragazze, una stava piangendo. Era stata molestata da un uomo all'interno del treno diretto a Rebibbia. Lo stesso individuo stava uscendo dalla stazione, mentre altri passeggeri, testimoni del fatto, lo additavano come autore della violenza. L’operatore di stazione, accorgendosi del tentativo di fuga, interveniva. Fermava l'uomo per chiedere spiegazioni, il responsabile dell'accaduto minimizzava. L’operatore chiamava il 112 e contattava due operatori di pubblica sicurezza, per richiedere il loro intervento.

Luca Biagi, tassista.

Pochi minuti prima della mezzanotte, Luca Biagi riceve una chiamata dall'hotel Villa Pamphili di Roma, arriva in circa 3 minuti e si presenta allo sportello un signore sulla 60ina con una mano appoggiata al petto che dice di avere un infarto in corso e di accompagnarlo pertanto con urgenza al pronto soccorso del Bambin Gesù. Il tassista si prende la responsabilità di andare in un altro ospedale informandolo che è molto più vicino, l'ospedale San Camillo. La tempestività del tassista, che offre la corsa gratuitamente, salva la vita di fatto al signore.