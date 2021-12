Paralimpiadi Tokyo, premiati gli atleti medagliati: “Sono un esempio”

Giornata da ricordare per due azzurri che hanno fatto parte della selezione nazionale agli ultimi giochi paralimpici di Tokyo.

La premiazione

“Ho avuto l’onore di premiare insieme a Giovanni Malagò, Presidente del CONI, e Diego Nepi Molineris, Direttore Generale di Sport e Salute due dei protagonisti del sogno di questa estate: Scortechini, medaglia d’oro e Menciotti, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo” ha dichiarato Alessandro Onorato l’assessore allo Sport di Roma Capitale.

Gli atleti medagliati

Alessia Scortechini, romana e tifosa della Lazio, è tesserata con il Circolo Canottieri Aniene. Ha una agenesia alla mano destra ed è in vasca dall’età di 4 anni. Si è aggiudicata l’oro nella discpilina della 4 x 100 stile libero femminile con Xenia Francesca Palazzo, Vittoria Bianco, Giulia Terzi e Alessia Scortechini Carlotta. Anche Menciotti ha ottenuto la sua medaglia in squadra, con la staffetta maschile dei 4 x 100 misti.

Un esempio da seguire

“Sono ragazzi che ammiro perché sono l’esempio di chi non si ferma di fronte a ogni difficoltà. Del resto lo sport abbatte i muri e fa da ponte, non considera la razza, l'estrazione sociale e le diversità esaltando le capacità di ciascuno, dando pari opportunità di esprimersi nella competizione. Aldilà del valore ludico, importantissimo – ha sottolineato Onorato - lo sport è il più grande veicolo di integrazione e inclusione sociale”.

Il ruolo dello sport e delle istituzioni

La premiazione è diventata occasione per una riflessione più ampia sul valore dello sport e sul ruolo delle istituzioni.“Secondo il rapporto nazionale “I Minori e lo Sport“, quasi 1 minore su 5 non fa sport. Per il 30 per cento circa dei bambini dai 6 ai 10 anni la causa è la condizione economica del nucleo familiare – ha ricordato l’assessore Capitolino- Le istituzioni possono fare molto e devono farlo. Appena insediato mi sono accorto che più di 40 impianti sportivi sono chiusi, è inaccettabile e quegli spazi vanno immediatamente restituiti alla città perchè necessari a qualunque politica di inclusione. Questa – ha primesso Onorato - sarà la mia priorità”.