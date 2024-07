Occupazioni abusive, il Prefetto di Roma scrive a Gualtieri: "Si acceleri per acquisizione via Bibulo e via Volontè"

Potrebbe essere vicina a una svolta la situazione di due storiche occupazioni abusive di Roma: via Gian Maria Volontè a Casale Nei e via Lucio Calpurnio Bibulo al Quadraro.

Il Prefetto scrive a Gualtieri

Non c'è solamente l'avviso pubblico chiuso a metà febbraio da Roma Capitale, tramite il quale l'amministrazione Gualtieri cerca alloggi da acquisire sul mercato libero, per trasformarli in appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Ora c'è anche la "spinta" del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Le occupazioni di Quadraro e Casale Nei

L'inquilino di Palazzo Valentini, infatti, in una lettera inviata a inizio luglio al sindaco Roberto Gualtieri, ha sottolineato l'importanza dell'acquisizione di due storiche occupazioni abusive ancora irrisolte: via Gian Maria Volontè e via Lucio Calpurnio Bibulo. La prima si trova a Casale Nei, nel III municipio ed è una palazzina costruita nell'ambito del piano di zona, da una cooperativa (poi fallita) che per avviare il cantiere agli inizi del Duemila ottene un finanziamento dalla Regione Lazio. La seconda è al Quadraro, abitata da circa una novantina di nuclei familiari tra occupanti abusivi subentrati negli anni ed ex affittuari con contratti di locazione ormai scaduti. In entrambi i casi ci sono due proprietà private, subentrate tramite aste fallimentari.

Il Comune acquista dai privati

La richiesta di Giannini, che sarà all'ordine del giorno di una prossima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, si intreccia con i futuri esiti dell'avviso pubblico promosso dall'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative di Tobia Zevi. Come dicevamo, è stato chiuso a febbraio e in totale sono finite sul tavolo degli uffici 12 offerte. Via Bibulo e via Volonté ci sono, inserite nella graduatoria B (quella di "riserva"), ma in base a quanto è stato possibile raccogliere è molto probabile che diventino prioritarie. La "spinta" del Prefetto potrebbe risultare decisiva e portare l'amministrazione di centrosinistra a velocizzare l'iter per l'acquisizione: dopo i 120 alloggi Inps, all'orizzonte ce ne sono altri 120 da pagare ai privati.