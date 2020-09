Preferenziali, telecamere in arrivo: multe ai "furbetti" con sei nuovi varchi

In arrivo nuovi varchi elettronici per multare i mezzi privati che si "appropriano" delle corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico. Si tratta di sei telecamere in corso di installazione e pronte a entrare in azione a stretto giro, a partire dal 15 settembre.

Due si troveranno in viale Regina Margherita, due in corso Vittorio e due in via Labicana. Ad annunciarlo i tecnici dell'agenzia Roma servizi per la Mobilità, durante l'ultima riunione della commissione Mobilità del Comune durante la quale si è svolto un focus sui cantieri in corso.

Gli altri varchi in programma

L'installazione di cui sopra è parte di un piano più ampio, una "lotta" ai furbetti delle preferenziali avviata mesi fa dal Campidoglio. In totale sono 15 le nuove telecamere dedicate al sanzionamento dei veicoli non autorizzati: le prime quattro in via del Corso e in via dei Fori Imperiali, la cui installazione è prevista per dicembre.

Le altre 11, facenti parte di un appalto affidato a marzo 2020, in via Cicerone, lungotevere dei Sangallo, via Vittorio Colonna, due in via Emanuele Filiberto, due in viale Libia, due in via Volturno e due sul corridoio Laurentino. In questo caso l'attivazione è prevista per febbraio 2021.