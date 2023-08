Preferenziale via Portuense, terminati i lavori: la corsia dedicata agli autobus è pronta

Sono terminati i lavori che hanno portato sulla via Portuense una corsia preferenziale. E “dalle ore 5.30 di giovedì 3 agosto – ha fatto sapere Eugenio Patane, l’assessore capitolino alla mobilità – sarà attiva”.

La corsia di via Portuense riservata ai bus

Il percorso dedicato agli autobus parte da via Belluzzo, strada che si trova all’altezza del Drugstore Museum di Portuense, e prosegue per 1,6 chilometri, fino a largo La Loggia. “È un altro provvedimento a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici che è uno degli aspetti che più sta a cuore alla nostra amministrazione perché – ha sottolineato Patanè – influisce sia sulla competitività del Tpl rispetto all’auto privata, sia sul bilancio di Atac”.

“La preferenziale di via Portuense è una infrastruttura molto importante a disposizione del quadrante ovest della città, che consentirà di diminuire i tempi di viaggio di diverse linee bus (228-718-719-786-786F e n719) che collegano quartieri come Corviale, via delle Vigne, Trullo, Magliana Vecchia al tram 8, alle stazioni Trastevere e Ostiense e alla Metro B transitando anche dal polo ospedaliero dello Spallanzani, struttura di rilievo nazionale” ha aggiunto Patanè.

Una preferenziale bocciata dal municipio

La realizzazione della preferenziale, nel 2018, portò ad una spaccatura all’interno del Municipio XI. L’ente di prossimità, a differenza dell’amministrazione capitolina, all’epoca guidata dai 5 stelle, si schierò contro la realizzazione dell’infrastruttura. Una bocciatura che finì col dividere anche la maggioranza pentastellata del territorio, portando alla successiva dimissione dell’allora presidente Mario Torelli. L’opera andò comunque a gara, nell’estate del 2018, ma a causa di alcune criticità successivamente rilevate, i lavori, funestati da una serie di interruzioni e ripartenze, sono durati fino ad oggi.

Chi beneficia della nuova corsia

L’amministrazione centrale, sebbene nel frattempo abbia cambiato colore politico, ha mantenuto un giudizio positivo sull’intervento. “Per dare la dimensione dell'importanza dell'opera” ha ricordato oggi Patanè, bisogna considerare quanti siano i mezzi pubblici che ne possono beneficiare. “Ogni giorno” ha infatti sottolineato l’assessore comunale “su quel tratto di via Portuense transitano circa 500 corse bus che in questo modo potranno ridurre i tempi di percorrenza consentendo maggiore affidabilità e regolarità oltre a fermate tutte accessibili ai passeggeri a ridotta mobilità”.

Il commento del municipio

“Quando ci siamo insediati - ha spiegato Gianluca Lanzi, l'attuale presidente del municipio XI - abbiamo trovato un cantiere fermo seppur regolarmente affidato a un'impresa, la quale, in virtù del contratto stipulato, era tenuta a completare l'opera attenendosi al progetto voluto dalla precedente Giunta capitolina. Ora che i lavori sono stati completati e la corsia preferenziale entra in funzione, chiediamo che il Dipartimento avvii un monitoraggio per valutare i reali effetti sulla viabilità in modo tale che si passano attuare gli eventuali interventi di miglioramento individuati”.