Portuense, l’apertura della preferenziale non spegne le proteste

Il 3 agosto è entrata in funzione la preferenziale della via Portuense. La corsia, dedicata agli autobus, viene utilizzata da sei linee di trasporto pubblico. Ma la sua inaugurazione non è servita a far scemare le polemiche che hanno accompagnato l’opera sin dalla sua progettazione.

I primi ingorghi segnalati

“Da poche ore è attiva la perferenziale e già cominciano ad arrivare segnalazioni di ingorghi e disagi – ha commentato il capogruppo municipale della Lega Daniele Catalano – questa mattina sono stato diretto testimone dei problemi che quest’opera crea. A causa del restringimento della carreggiata le auto che arrivano dal Trullo, a Largo La Loggia faticano ad immettersi sulla Portuense. Il semaforo verde è scattato due volte, prima che riuscissi a raggiungere la strada. E siamo solo ad agosto, se la situazione resterà la stessa non oso immaginare cos’accadrà a settembre”.

Dello stesso tenore anche i commenti che arrivano dal capogruppo municipale di Fratelli d’Italia. “Quello della preferenziale resta un progetto assurdo, fuori da ogni logica e che non considera per nulla le reali esigenze e richieste dei residenti, cittadini e commercianti – ha commentato Valerio Garipoli – Solo il PD in maniera incoerente ed ambigua poteva avallare sul territorio tale pessima scelta e decisione del M5s. Portuense non ringrazia e- ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia - la protesta continua”.

La preferenziale che comportò la caduta del M5s

La preferenziale, che si estende per circa 1.6 chilometri tra largo La Loggia e via Belluzzo, la strada che fiancheggia il Drugstore Museum, in alcuni tratti diventa in sede promiscua. Ed è questa una delle criticità che erano state segnalate. Altro aspetto messo in evidenza, da chi sin dal primo momento aveva contestato il progetto, è legata al fatto che una volta raggiunto il ponticello ferroviario, quindi verso Marconi, si crea una sorta di “tappo” che non migliora la percorrenza né del servizio pubblico né del trasporto privato. I benefici quindi, secondo i detrattori, non sono mai stati tali da giustificare questo intervento. Motivo per cui, durante la passata consiliatura, il progetto era stato bocciato dal municipio XI, provocando anche una frattura all’interno del M5s e la successiva fine dell’amministrazione Torelli, finita in minoranza.

Il centrosinistra prende le distanze

Oggi l’opera, che l’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè considera “una infrastruttura molto importante a disposizione del quadrante ovest della città” continua quindi ad essere avversata dall’opposizione di centrodestra. L’attuale maggioranza municipale invece, in maniera compatta, ha ricordato che “la preferenziale di via Portuense nel municipio XI è stata un progetto voluto, finanziato e appaltato dalla precedente giunta pentastellata. Il progetto era già ampiamente avviato al nostro insediamento ” .

Il monitoraggio richiesto al dipartimento mobilità

“Il M5S della sindaca Raggi aveva fatto la gara per la realizzazione della corsia preferenziale e aveva affidato i lavori a un'impresa che, in virtù del contratto stipulato, era tenuta a completare l'opera attenendosi al progetto. Non vi erano motivazioni legali e amministrative a supporto dell'ipotesi di annullamento del progetto e del contratto con un cantiere in corso” hanno spiegato i capigruppo municipali Claudio Barocci (PD) Cristiano Migliorelli (lista civica Gualtieri), Daniela Marianello (SCe) Adriano Sias (Demos) ed il presidente della commissione mobilità Angelo Vastola.

“Ora che i lavori sono stati completati e la corsia preferenziale è entrata in funzione - hanno aggiunto i capigruppo municipali di centrosinistra - chiediamo al dipartimento mobilità, responsabile dell'intervento, di avviare un monitoraggio per valutare i reali effetti sulla viabilità ed effettuare eventuali interventi di miglioramento”.