Precari Atac, il Campidoglio chiama i sindacati: “Firmino proroga, poi stabilizzazione”

“Sulle assunzioni in Atac abbiamo espresso una chiara volontà politica sin dall’inizio: procedere con le adeguate assunzioni di personale proprio per soddisfare il servizio che l’azienda dovrà garantire all'utenza. Ovviamente ci aspettiamo che Atac faccia la sua parte e proceda velocemente a ultimare gli atti necessari alla regolarizzazione dei contratti” - così l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, risponde ai sindacati che avevano accusato il Campidoglio di scaricare responsabilità politiche sulle organizzazioni sindacali in merito alla situazione dei lavoratori precari di Atac. Autisti e operai in attesa della stabilizzazione promessa. Raggi ha annunciato la proroga dei contratti a termine per tre mesi, ma i sindacati chiedono l’assunzione immediata.

Precari Atac, i sindacati vogliono l'assunzione immediata

"Le Federazioni di categoria hanno già sottoscritto un accordo in cui si definiva la stabilizzazione dei lavoratori dopo i due anni e chiedere, oggi, di firmare una deroga per prolungare questi contratti, senza un impegno concreto da parte della Sindaca a stabilizzarli, significa prolungare un'ingiustificata precarietà che non garantisce, per primi, i lavoratori che non sarebbero nelle condizioni di esercitare il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato” - hanno scritto in una nota Cgil Roma Lazio, Cisl Roma Rieti, Uil Lazio, Filt Cgil Roma Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Roma Lazio. “Senza il fondamentale contributo di questi lavoratori, parte integrante dell'organico, Atac non sarebbe nelle condizioni di rispettare il contratto di servizio e, quindi, non c'è alcuna motivazione che potrebbe giustificare una proroga di questa condizione. Chiediamo che la Sindaca uscente formalizzi la volontà politica della giunta e dia indicazione ad Atac di assumere i lavoratori coinvolti”. Da qui la nuova protesta convocata per lunedì 5 luglio quando sotto al Campidoglio arriveranno i lavoratori delle partecipate: oltre ai precari di Atac anche i cassintegrati di Roma Metropolitane e i lavoratori di Farmacap e Multiservizi.

L'assessore Calabrese: "Comune assumerà precari, serve prima firma a proroga"

L’assessore invita i sindacati a firmare la proroga “per tutelare i dipendenti e non mettere a rischio circa 400 posti di lavoro”. “La proroga di tre mesi che l'azienda ha previsto per perfezionare l’istruttoria insieme al dipartimento Partecipate di Roma Capitale - spiega Calabrese - fa parte dell'iter sia per contrattualizzare le stabilizzazioni, sia per assumere ulteriore personale a tempo indeterminato. Non c'è, quindi, alcun scarico di responsabilità da parte di Roma Capitale, la quale determina il fabbisogno e corrisponde i pagamenti del servizio ad Atac. L’azienda deve specificare nei dettagli quanto richiesto dagli uffici capitolini e deve rispondere direttamente ai lavoratori in quanto impresa regolata anche da relazioni industriali e accordi con le parti sociali rappresentate dai sindacati. Ribadisco - incalza l’assessore alla Mobilità - che se la proroga non verrà sottoscritta dai rappresentanti dei lavoratori assunti a tempo determinato questo comprometterà inevitabilmente la loro completa stabilizzazione”.

In Campidoglio il tavolo con Atac e sindacati per la questione precari

Nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo in Campidoglio con azienda e sindacati “sia per confermare la nostra volontà politica sulla necessità di procedere con le stabilizzazioni e nuove assunzioni, sia per assicurarmi personalmente dell'impegno da parte di Atac a completare l'istruttoria, come richiesto dall'amministrazione capitolina. Mi auguro che le sigle sindacali siano disposte a sottoscrivere la proroga a tutela dei lavoratori. Serve la massima responsabilità da parte di tutti per un percorso veloce e trasparente”.