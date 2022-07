Pratoni del Vivaro: via libera alla riqualificazione dell’impianto ed a settembre doppio mondiale

Due buone notizie per l’impianto sportivo dei Pratoni del Vivaro. E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la regione, la federazione italiana sport equestri e la sindaca di Rocca di Papa per la riqualificazione della struttura inaugurata per le Olimpiadi di Roma 1960.

Il doppio appuntamento mondiale

La seconda buona notizia è che, proprio ai Pratoni del Vivaro, verranno ospitati il prossimo settembre due appuntamenti mondiali con una doppia data da segnare sul calendario. Il 15 ed il 25 settembre infatti, nella struttura equestre dei castelli romani, saranno ospitate prima le gare del concorso completo (il triathlon dell’equitazione) e poi degli attacchi (tiri di cavallo a quattro). Mancano quindi appena 50 giorni all’avvio del primo appuntamento del Fei World Championship.

Il potenziamento dell'impianto

Per la firma del protocollo d’intesa, si è svolta una cerimonia con il governatore Nicola Zingaretti, con Marco Di Paola, numero uno della Fise e con la sindaca Veronica Cimino, cui ha preso parte anche il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna. “La firma di questo protocollo concretizza ancora di più un lavoro lungimirante che il comune di Rocca di Papa conduce da anni” ha spiegato la sindaca “infatti grazie alla convenzione per la gestione del centro, firmata lo scorso anno con la FISE, è stato possibile approvare un piano di investimenti di 2,4 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’impianto. Oggi, con questo ulteriore contributo straordinario da parte della Regione Lazio, siamo in grado di implementare la qualità dell’investimento sulla struttura, quale unica al mondo, integrando i già previsti investimenti sulle infrastrutture, indispensabili per collegare la frazione del Vivaro alla città, e per dare ulteriore slancio alla promozione di Rocca di Papa”.

L'indotto economico

L’appuntamento con Pratoni 2022 porterà alla rivalutazione dell’intera vallata dove sono state messe a dimore 47 querce e 10 aceri. Sarà poi predisposto un villaggio Coldiretti, con tanti produttori locali ed allestiti spazi per aziende zi zona e marchi tecnici del settore equestre. A godersi lo spettacolo sportivo che si svilupperà sui 120 ettari che si estendono tra monte Cavo monte Artemisione e monte delle Faete, è previsto l’arrivo di circa 40 mila spettatori, da sommare agli addetti ai lavori. Un buon indotto per il sistema ricettivo dei castelli. “Restituire funzionalità a questa struttura – ha infatti sottolineato Perluigi Sanna – ci consente di promuovere lo sport non solo a Rocca di Papa, ma in tutto il territorio metropolitano”.

Una vetrina mondiale

“Ci siamo buttati con tutta l’anima su questa bellissima avventura, l’investimento economico è stato importante e la collaborazione tra più attori determinante. Qui ai Pratoni del Vivaro abbiamo evitato una delle tante follie all’italiana e su questo modello provvederemo alla riqualificazioni di altri impianti nella nostra regione” ha commentato Nicola Zingaretti “Sessantadue anni dopo l’Olimpiade del 1960, i mass media torneranno a parlare di questi luoghi perché a settembre il Campionato Mondiale sarà visto in tutto il pianeta terra – ha aggiunto Zingaretti – Vogliamo raccontare un posto unico nel Lazio ed in Italia”.