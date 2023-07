Pratone di Torre Spaccata, il WWF rilancia la delibera dei cittadini: “Diventi un parco”

Niente cemento nel “Pratone” di Torre Spaccata. La richiesta dei cittadini che hanno promosso la delibera d’iniziativa popolare, con cui chiedono di preservare l’area attraverso una variante urbanistica, ha trovato la sponda del WWF di Roma.

Uno scrigno di biodiversità

I 58 ettari di verde che si sviluppano tra i quartieri di Cinecittà Est, Cinecittà Lamaro ed appunto Torre Spaccata, rappresentano per l’associazione ambientalista “un vero e proprio scrigno di biodiversità” che va salvaguardato ed anzi valorizzato. Al suo interno, ha spiegato l’associazione, ci sono “oltre 200 specie vegetali e 60 specie animali, tra cui alcune protette da specifiche misure normative, come nel caso del falco Pellegrino (Falco peregrinus) e della luscengola (Chalcides chalcides)” un piccolo sauro con arti quasi atrofizzati che lo fanno somigliare molto ad un serpente.

“Il Pratone di Torre Spaccata è quindi uno degli ultimi lembi di Agro Romano che fino ad oggi ha resistito alle varie ondate edificatorie, rappresentando una straordinaria potenzialità per il quadrante di Roma Sud-Est, tra i più densamente abitati della città” è stato ricordato dalla sezione di Roma e della città metropolitana del WWF. Ed infatti l’associazione è scesa in campo a supporto dell’iniziativa dei cittadini che chiedono di realizzare un parco nel Pratone. Per farlo occorre il via libera dell’assemblea capitolina che, di conseguenza, dovrebbe cambiare il piano regolatore del 2003. Lì sono infatti “previste costruzioni per ben 600mila metri cubi su 18,5 di superficie utile lorda” ha ricordato il WWF. Ma è un costo troppo elevato da sostenere, se si vuole valorizzare sul piano ambientale l’area.

Il valore archeologico

Il “Pratone”, peraltro, ha un valore anche sul piano archeologico. Le campagne di scavi preventivi che sono state condotte al suo interno, hanno infatti evidenziato la presenza di ville quattro rurali d’epoca romana. Non a caso la Sovrintendenza capitolina, riconoscendo “l’elevata importanza del patrimonio archeologico ed ambientale” dell’area, ha formalmente espresso parere positivo alla presentazione della delibera di iniziativa popolare. Di diverso avviso è invece stato il municipio VII che, con i voti di 14 consiglieri di maggioranza (Pd + lista Gualtieri), l’ha bocciata.

Il consumo di suolo

In una città che “consuma suolo” arrivando a impermeabilizzare 100 ettari l’anno, ha rilevato il WWF, “non si riesce a rispettare la quota verde, fissata per legge, di 9 mq/abitante”. A favore dell’iniziativa degli undicimila cittadini che stanno chiedendo di modificare il Prg, si è schierato anche il WWF. L’associazione ha rimarcato i costi derivanti dal consumo di suolo che porta, nella città, ad “impermeabilizzare 100 ettari l’anno”. Anche per questo si chiede un ripensamento rispetto al destino del Pratone. Quell’area, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, è interessata da finanziamenti del PNRRE ed è anche attenzionata da Cinecittà Studios che vorrebbe costruirvi dei teatri di posa. Di altro avviso, però, è l’associazione che ha simbolo il panda.

Il sostegno del WWF

“Il WWF sostiene totalmente l’iniziativa del ‘Comitato per il pratone di Torre Spaccata Parco’ – ha dichiarato Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e area metropolitana - nella convinzione che il futuro dell’area non possa prescindere dal suo valore e dal valore che ha per i cittadini della Capitale. Storia e natura sono i punti di forza della città eterna ed è criminale oltre che insensato immaginare di soffocarli nel cemento. Un atto contro lo sviluppo sostenibile della città, contro la resilienza di un territorio sempre più in affanno nel rispondere all’emergenza climatica, un affronto alla bellezza che rende Roma Capitale del mondo.”