Il pratone di Torre Spaccata finisce tra i banchi di scuola: sarà un romanzo collettivo

La richiesta di trasformare in parco l’area verde che si sviluppa tra via Bruno Rizzieri e via Roberto Fancelli sta assumendo le forme più imprevedibili. Ha alimentato una raccolta firme sul sito del comune ed una proposta di delibera d’iniziativa popolare. Ma sta anche ispirando un romanzo collettivo.

L'attenzione rivolta al polmone verde

“È nato tutto in maniera piuttosto naturale – ha raccontato a Romatoday il professor Federico Gurgone, insegnante di lettere alla scuola media Rugantino – le classi della nostra scuola affacciano sul pratone. È l’unica area verde della zona ma purtroppo, soprattutto lo scorso anno, era stata trasformata in una sorta di discarica”. Dall’intenzione di rendere più decoroso quello spazio, gli studenti hanno maturato anche la richiesta di renderlo fruibile. Ed è stato così che è partita una raccolta firma su change.org, con la quale si chiedeva di preservare il cosiddetto “Pratone” dalla cementificazione.

Dalla petizione alla stesura del romanzo

Già in quella petizione, lanciata nel 2022 da 19 studenti della seconda F della scuola media Rugantino, si faceva anche riferimento alla stesura di un romanzo con cui raccontarne la storia. Un’opera che è stata anche annunciata nel corso della fiera “Più libri più liberi”. “È un romanzo collettivo che abbiamo inserito anche nel piano triennale dell’offerta formativa. Partito dagli studenti della II F, ora iscritti alla terza media – ha spiegato il professor Gurgone – è stato allargato ai loro famigliari ed agli alunni della scuola primaria”.

Il romanzo è incentrato sulla storia antica del “Pratone” all’interno del quale erano presenti ville romane ed aziende agricole. “E’ un romanzo tra il fantasy ed il catastrofico e contempla anche l’alluvione del lago Albano che, secondo le fonti storiche, invase questa piana nel 397 a.C. distruggendo il sito”. Si parte da lì e si sviluppa l’opera che “manderemo in stampa entro il prossimo marzo, pubblicando circa 500 copie”.

L'obiettivo degli studenti

Ma c’è un legame tra la vertenza sostenuta da quasi 12mila persone - quelle che hanno sottoscritto la delibera d’iniziativa popolare - e la stesura di questo romanzo? La risposta è affermativa. “Abbiamo capito che l’obiettivo di chi sostiene la necessità di realizzare un parco archeologico e naturalistico era anche quello di arrivare ad una fetta più ampia della popolazione, facendo loro conoscere quella che era stata la storia del Pratone” ha chiarito l’insegnante “e pertanto abbiamo deciso di offrire il nostro contributo” lanciando l’opera in appuntamenti pubblici, ma anche sui canali social.

La salvaguardia di quell’area è un tema su cui dovrà confrontarsi l’assemblea capitolina perché, per riuscirvi, sarà necessario votare una variante urbanistica. Lo dovrà fare sapendo che, oltre alle 12 persone che hanno sottoscritto la delibera, ci sono anche degli studenti che si sono direttamente impegnati nella stesura di un’opera sicuramente originale e di cui si sentirà parlare: “Il romanzo del pratone”.