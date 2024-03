Il “Pratone di Torre Spaccata” diventa un romanzo collettivo

Non ci sono soltanto le raccolte firme ed una delibera d’iniziativa popolare a restituire quale sia l’attaccamento dei residenti d’un intero quadrante ai 60 ettari di verde che si sviluppano tra via Bruno Rizzieri ed via Roberto Fancelli.

Un romanzo scritto dagli studenti delle medie

Il polmone verde che, chi abita sul confine tra i municipi VII e V chiama “il Pratone di Torre Spaccata”, è diventato anche un romanzo. Lo hanno scritto gli studenti della scuola media Rugantino, il complesso che affaccia proprio sull’area verde. Come spiegato a Romatoday dal professor Federico Gurgone, che ne aveva curato il progetto, la stesura del romanzo collettivo “è stata inserita nel piano triennale dell’offerta formativa”. Ha inizialmente interessato gli studenti della II F, ora iscritti alla III media, ma è andata poi a coinvolgere i loro genitori ed anche gli alunni della scuola primaria. Quel romanzo, annunciato già alla fiera “Più libri più liberi” è stato dato alle stampe.

Le previsioni del Piano regolatore e le attese dei residenti

La pubblicazione del romanzo rappresenta per noi un primo punto di approdo del percorso iniziato ormai 3 anni fa sul territorio. Abbiamo sempre cercato di coinvolgere il quartiere in una riflessione collettiva sul futuro dell’area, che per noi non può essere quello previsto dal Piano Regolatore Generale, che attraverso 600mila metri cubi di cemento priverebbe la città di una delle ultime fette di agro romano” ha commentato Stefano Becchetti, il portavoce del comitato Pratone di Torre Spaccata.

Un impegno collettivo a favore del Pratone

“Siamo felici che la battaglia per il pratone sia stata fatta propria spontaneamente dai ragazzi e dalle ragazze della scuola media Rugantino, che grazie al grande lavoro svolto dal professor Federico Gurgone hanno trovato uno strumento originale per accendere i riflettori sul passato ma anche sul futuro dell’area” hanno commentato gli attivisti del Comitato. In attesa che si accendano anche i riflettori delle telecamere puntate sull’Aula Giulio Cesare, dove la delibera d’iniziativa popolare non è ancora stata portata in discussione, ci ha pensato un quartiere a mantenere viva l’attenzione.Oltre agli studenti ed alle loro famiglie, un contributo al libri lo hanno dato le realtà del territorio. È “un romanzo collettivo” anche perché ci sono state realtà come la Microstamperia Quarticciolo e LED Litchis edizioni, che hanno curato la grafica, l’impaginazione e la stampa del volume.

In attesa della delibera

L’opera non entra nel merito della vicenda legata alla possibile cementificazione del pratone ma, inevitabilmente, aiuta l’amministrazione a non dimenticare che ci sono almeno undicimila cittadini che aspettano. Sono quelli che hanno firmato la delibera popolare e che vorrebbero sapere se, il Pratone, può essere trasformato in un parco o se invece deve essere, parzialmente edificato per rispettare le previsioni di un Piano Regolatore sottoscritto quando, gli autori del romanzo collettivo, non erano ancora nati.