Trasformare il “pratone” in un parco: in pressing su Gualtieri anche pezzi della maggioranza

I fondi del PNRR non possono essere impiegati per realizzare, nell’area del Pratone di Torre Spaccata, gli 8 teatri di posa che servivano a Cinecittà Studios. L’area è stata in parte vincolata, per la presenza di reperti archeologici d’interesse culturale. Una condizione che potrebbe cambiare il destino del “Pratone” anche alla luce della delibera firmata da 11mila cittadini che chiedono di trasformarlo in un parco pubblico.

Il vincolo che cancella i capannoni di Cinecittà Studios

La delibera chiede una variante urbanistica sull’area, di circa 58 ettari, che si sviluppa tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli. Il piano regolatore destina a quelle superfici, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, delle edificazioni che, i cittadini, chiedono di cancellare. E questo riguarda non solo l'area che CdP doveva vendere, con i fondi del Pnrr, a Cinecittà Studios perché nella zona del Pratone il PRG prevede la nascita di una "centralità urbana".

L'assessore all'urbanista Veloccia aveva escluso l'ipotesi della variante caldeggiata dai cittadini. Ma sarà l'assemblea capitolina a dover prendere una decisione. Infatti, perché proposta d’iniziativa popolare abbia o meno successo, è necessario passare per l’aula Giulio Cesare. Il punto è che, sulla scorta dei vincoli apposti nel 2022, ma emersi solamente di recente, stanno uscendo allo scoperto le posizioni dei vari gruppi che in Campidoglio appoggiano il sindaco Gualtieri. Alla sinistra del Pd, in sostanza, l'idea di realizzare un parco archeologico e naturalistico, come chiesto anche dal Wwf, comincia a guadagnare terreno. L'esito della votazione in consiglio comunale, a questo punto, appare meno scontato.

Gli alleati di Gualtieri che appoggiano la delibera

“Il ministero della cultura, tramite la commissione per il patrimonio regionale del Lazio, ha comunicato il vincolo di tutela apposto su parte dell`area del Pratone di Torre Spaccata, in cui sarebbero dovuti sorgere alcuni dei teatri di posa di Cinecittà Studios. Il vincolo, particolarmente stringente, che vieta qualsiasi tipo di azione che comporti una modifica sull`area, fa decadere quindi la progettualità presentata nel Pnrr” ha ricapitolato Alessandro Luparelli, il capogruppo di Sinistra civica ecologista in comune. Anche senza i teatri di posa, pende sull’area una spada di Damocle che è quella della centralità abitativa di Torre Spaccata ben più impattante in termini di consumo di suolo.

“Non possiamo permetterci ulteriori aumenti delle cubature, soprattutto quando l`UE ha convertito in legge quello che molti cittadini chiedono da anni la Nature Restoration Law, che ci impone consumo di suolo zero entro il 2030” ha ricordato Luparelli che ha dichiarato sia giunto il momento di “considerare la delibera presentata dal comitato Pratone di Torre Spaccata per destinare l’area a verde pubblico”.

La ricerca di un grande progetto politico

Aperture verso la delibera sono state registrate anche dagli esponenti di Roma Futura. “I 59 ettari del Pratone si possono liberare dall’edificazione quasi per intero, realizzando un parco lineare che da Centocelle arrivi fino al Gra, assicurando una continuità che è prima di tutto ecologica” hanno commentato Giovanni Caudo ed Emiliano Cofano, capogruppo di Roma Futura in campidoglio ed in municipio VII “Non dare seguito all’edificazione dell’area deve essere una scelta politica, che impegni l’amministrazione comunale e la giunta Gualtieri nella ricerca di una proposta innovativa e di alto profilo urbanistico, altro che casette con il parco”.

Serve, in altre parole, “un grande progetto, che faccia eco alla recente legge di restauro naturalistico approvata dal Parlamento Europeo e che diventi un biglietto da visita importante per Roma, che si candida all’Expo 2030 con il tema della qualità dell’abitare e della vita urbana”. Ed è quello che chiedono gli undicimila cittadini con una delibera che è stata bocciata dal municipio VII, ma che ha ricevuto il via libera della sovrintendenza comunale. Ed ora anche da una parte, non del tutto trascurabile, della maggioranza in Campidoglio.