Torre Spaccata, raggiunte 11mila firme per chiedere la trasformazione del pratone in un parco

E’ terminata la petizione lanciata dai comitati interessati a trasformare il cosiddetto “Pratone” di Torre Spaccata, in un parco archeologico e naturalistico. Sono stati 11mila i cittadini che hanno sposato la causa. Più del doppio del numero sufficiente per approntare una delibera d’iniziativa popolare.

Le firme raccolte per la delibera

“Siamo entusiasti perché 11mila firme rappresentano un messaggio chiaro nei confronti della politica – ha dichiarato Stefano Becchetti, del comitato per il Pratone di Torre Spaccata – vuol dire che ci sono tante cittadini che hanno condiviso il nostro messaggio: salvare il pratone e dire basta la consumo di suolo in questa città”. L’area che tanti cittadini chiedono di valorizzare si trova tra viale Bruno Pelizzi e via Roberto Fancelli e quindi si sviluppa, con i suoi 58 ettari, a cavallo tra i municipi VII e V. Nelle intenzioni di chi chiede di realizzare l’opera, c’è quella di creare un corridoio verde che possa arrivare a congiungersi al parco di Centocelle, da cui resterebbe diviso solo dall’asse viario rappresentato dalla Palmiro Togliatti.

La ricchezza naturalistica ed archeologica

Sul piano naturalistico l’area del pratone e quella di Centocelle, rappresentano un sito interessante perché “fruito da numerose specie di uccelli durante la migrazione” ha spiegato Raniero Maggini il presidente dl WWF di Roma e provincia. E lì che, grazie alla presenza di terreni incolti, trovano riparo “molti animali che abitano questo autentico scorcio di Agro romano” tra cui, ha ricordato Maggini, “la cappellaccia, un uccello tipico di questi ambienti, che è però impossibile trovare in zone colpite dall'inquinamento e dal consumo di suolo”. Ma l’elenco delle specie censite è lungo e, tra queste, figurano anche rapaci come il falco pellegrino, uno dei simboli della battaglia dei residenti per preservare questo parco.

Il sito offre spunti interessanti anche sul piano archeologico. Nel pratone infatti, una serie di scavi esplorativi condotti tra il 1997 ed il 2006, ha portato alla luce 4 importanti ville rurali romane, con funzioni residenziali e produttive: la villa di via Lizzani, la villa di via Sommariva, la villa A204 e la villa del Casale di Torre Spaccata.

Cosa rischia il pratone

Le ricchezze naturalistiche ed archeologiche, unite al desiderio dei cittadini di poter disporre d’uno spazio verde, sono stati alla base d’una prima petizione, avviata sul sito di Roma Capitale, sottoscritta da 2600 persone e finalizzata a chiedere una variante urbanistica. Il piano regolatore destina infatti un terzo dell’area, di proprietà di Cassa Deposito e Prestiti, ad edificazioni. Un’opportunità che Cinecittà Studios vorrebbe cogliere per realizzarvi nuovi teatri di posa. Quella che per il mondo del cinema rappresenta un’occasione d’investimento, per i cittadini che anelano l’istituzione di un grande parco, costituisce una minaccia. Per questo, dopo la petizione online, ne è stata avviata una seconda, cartacea, sottoscritta da 11mila persone che chiedono di avviare una discussione in aula Giulio Cesare, con la formula della delibera d’iniziativa popolare.

La mobilitazione continua

“Ora aspettiamo che la delibera arrivi in assemblea capitolina, l’iter prevede una tempistica massima di 6 mesi. Nel frattempo non ci fermiamo – ha annunciato, tramite Stefano Becchetti, il comitato Pratone di Torre Spaccata - abbiamo in cantiere altre iniziative, che vogliamo condividere con tutto l’associazionismo e i cittadini con i quali abbiamo condiviso questa prima parte di percorso”.