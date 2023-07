Prati invasa dalla sporcizia. Sabrina Ferilli ringrazia il migrante spazzino e tuona contro il Comune

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso la rimessa in moto della raccolta dei rifiuti per l’inizio delle scuole, intanto però la città resta sporca. Le strade dei quartieri, da nord a sud della Capitale, sono invase dall’immondizia: le pattumiere nascoste dietro montagne di buste che, lasciate per giorni sotto al sole, sprigionano odori nauseabondi. Intorno proliferano i topi, sono 10 milioni a Roma, i gabbiani sono sempre in volo e nelle zone più periferiche non mancano mai nemmeno i cinghiali.

Prati invasa dai rifiuti: la denuncia di Sabrina Ferilli

Roma è lercia. Lo documentano ogni giorno i cittadini, fanno clamore le denunce dei vip. L’ultima da Prati quella di Sabrina Ferilli che smartphone alla mano ha filmato le condizioni, pessime, in cui versa il rione. “Roma, un sabato come sempre. Non cambia niente. La mattina - dice l'attrice - non lavorando scendo e puntualmente è così”.

Ferilli mostra cartacce in terra, cumuli di foglie secche, sporcizia. “Non riprendo i cassonetti perché lì - dice - rischio la vita con morsi di animali vari”. Già perché Prati, orfana come tutta la città del bando per la derattizzazione, è una delle zone in cui i topi la fanno da padroni sguazzando tra i rifiuti e danneggiando le auto dei residenti. Dossier lo ha raccontato in un articolo raccogliendo le testimonianze di quanti hanno dovuto portare le proprie vetture dal meccanico per riparare tubi e cavi. In officina decine gli interventi “con i topi - ci ha spiegato il titolare - che fuggono all’apertura dei cofani”.

Topi tra l'immondizia: decine di auto danneggiate

Prati soffre, come il resto della città. Sulla Cassia, lamentava giorni fa una residente, per la quantità di rifiuti in strada non si riusciva nemmeno a passare con l’auto. Per Ferilli “la salvezza” è un ragazzo, presumibilmente africano, che volontariamente pulisce le vie intorno a Cola di Rienzo, arteria dello shopping. Lo fa in cambio di pochi spicci che riceve da residenti e passanti. Per il resto l’emergenza rifiuti a Roma è eterna.