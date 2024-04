Prati, addio ad un'altra pedana: "Abbiamo superato le 200 rimozioni in danno"

Un altro marciapiede del centro è stato liberato e, quindi, torna ad essere pienamente a disposizione dei pedoni. In questo caso, per ottenere l’obiettivo, è stato necessario togliere una pedana.

La pedana rimossa a Prati

Non ci sono però soltanto i dehors, come quello appena smantellato in via Terenzio, nelle mire dell’amministrazione locale. Il municipio, dall’inizio del mandato, ha messo a segno una serie di rimozioni che hanno riguardano ogni sorta d’arredo urbano: dai chioschi dei fiori alle vecchie edicole e, ovviamente, anche tante pedane.

Oltre 200 demolizioni in danno

“La demolizione eseguita all’angolo tra via Terenzio e via Crescenzio è stata eseguita in danno dal nostro ufficio tecnico – ha spiegato Jacopo Scatà, l’assessore al commercio del municipio I – è un tipo di procedura che, in questo caso, è stata attivata in quanto il dehor era abbandonato. Abbiamo ormai superato le 200 rimozioni avvenute in danno e proseguiremo per i prossimi mesi finché non avremo tolto tutti i chioschi ed i dehors abbandonati”.

Perché si demoliscono pedane ed edicole

Perché vengono smantellati? Spesso questi arredi sono con il tempo entrati in conflitto con la normativa del nuovo codice della strada, un fenomeno che sembra colpire soprattutto le edicole del centro. Per quanto riguarda le pedane invece, non sono rari i casi di abbandono, dopo la cessazione di un’attività commerciale. In generale il numero dei dehors è proliferato grazie ad una sorta di deregulation avviata nella fase post pandemica, per aiutare gli esercizi commerciali in difficoltà. Non tutti però avevano i requisiti per poterle allestire ed è per questo che si procede alle demolizioni che hanno superato quota 200.

“La prossima rimozione in danno riguarda un’edicola – ha annunciato a Romatoday l’assessore Scatà – è chiusa da così tanto tempo che quasi non ne abbiamo memoria. Si trova in via Virgilio e verrà demolita il prossimo venerdì 19 aprile”.