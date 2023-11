Gli appetiti del Pd in Campidoglio si scontrano con la "corrente" Bonafoni. Così Pratelli salva la poltrona

Inutile nasconderlo: la giunta Gualtieri è quotidianamente sotto esame. E la possibilità che qualcuno degli attuali assessori salti, per rimescolare gli equilibri di maggioranza da una parte e aggiustare il tiro sulle politiche capitoline dall'altra, è concreta. Non imminente. Di sicuro, oltre ai nomi che vengono fatti ormai da un anno, cioè quelli di Monica Lucarelli, Barbara Funari e Miguel Gotor, se ne sta aggiungendo un altro: quello di Claudia Pratelli. L'ex Cgil ed ex assessora del III municipio, però, è ben schermata da chi sta salendo sempre di più nella scala del potere romano, anche perché ha un ruolo di spicco a livello nazionale: Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Pd di Elly Schlein.

La genesi di Claudia Pratelli

Ma facciamo un passo indietro. Claudia Pratelli è stata chiamata a ricoprire il ruolo di assessora alla scuola del III municipio da Giovanni Caudo, una volta vinte le elezioni del 2018 contro il candidato delle destre Francesco Maria Bova. Poi, nel 2021, si è presentata alle amministrative romane come candidata consigliera nelle liste di Roma Futura, in ticket proprio con il prof di urbanistica con un passato da assessore della giunta Marino. Un'accoppiata da oltre 7mila preferenze complessive, valse l'ingresso in assemblea capitolina per entambi. Quando, poi, Roberto Gualtieri ha dovuto costruire la squadra di giunta, fino all'ultimo ha tenuto in ballo entrambi per un ruolo. Scegliendo, alla fine, Claudia Pratelli.

Da Caudo a Bonafoni, a sinistra del Pd cambiano gli equilibri

Da due anni e mezzo a questa parte, l'assessora ha rafforzato sempre di più un rapporto già esistente, quello con Marta Bonafoni. La fondatrice del Movimento Pop e co-fondatrice (con Caudo) di Roma Futura, nel 2021 era una consigliera regionale uscente della lista civica Zingaretti, poi è stata riconfermata alla Pisana nonostante la sonora sconfitta di Alessio D'Amato e ha preso la tessera del Pd. Nel frattempo aveva già costruito la candidatura di Elly Schlein alla guida del partito, diventandone il braccio destro come coordinatrice di segreteria. La stima e la vicinanza politica tra Pratelli e Bonafoni si sono cristallizzate, la seconda ha ampliato la sua area di "influenza" non solo in Campidoglio, ma anche in diversi municipi.

L'asse Pratelli-Bonafoni disinnesca gli appetiti "dem"

È proprio grazie a questo rinnovato e rilanciato rapporto politico e personale che i movimenti interni alla maggioranza capitolina potrebbero non arrivare a toccare pesantemente l'attuale assessora a scuola, formazione e lavoro. Che, oltre all'appoggio della "sua" Cgil (al netto di recenti scaramucce, o scambi di vedute se vogliamo chiamarli così, relativi ai servizi educativi), godrebbe principalmente di quello di Marta Bonafoni. A RomaToday è stato confermato da ambienti democratici che "se si deve fare qualcosa a Roma, adesso, bisogna parlare anche con lei". Perché "conta più della presidenza del partito, è il braccio destro di Schlein". Per questo gli appetiti di alcuni esponenti del Pd Roma potrebbero restare insoddisfatti. O meglio: Gualtieri non potrebbero soddisfarli sacrificando il rapporto con la segreteria del partito.

Le poltrone sotto assedio

Negli ultimi mesi, d'altronde, ci sono stati alcuni nitidi segnali di una certa insofferenza verso chi, non indossando la divisa del Partito democratico, ha in mano deleghe. Basti pensare ai comunicati stampa firmati da Valeria Baglio (la capogruppo dem), Carla Fermariello e Riccardo Corbucci sulla questione dei servizi Oepac e sui servizi educativi 0-6. Comunicati che hanno tirato in ballo sia Pratelli sia Andrea Catarci. Oppure le commissioni ad hoc per far emergere i disagi nei nidi e nelle materne, con tanto di genitori inferociti. E ancora, l'ultima goccia: una mozione costruita da Fermariello e firmata da Baglio, Corbucci, Battaglia, Ciani, Melito, Pappatà, Stampete, Palmieri, Michetelli, con lo scopo di ridiscutere l'organizzazione decisa dagli assessorati scuola e personale. Una mossa sulla quale Pratelli non ha fiatato, lasciando parlare il collega Catarci.

Il futuro immediato

Cosa succederà a breve non è dato saperlo. Chi frequenta gli ambienti capitolini assicura che sul tavolo non c'è l'argomento rimpasto. E che quella messa in campo da una parte degli eletti Pd non è una strategia politica finalizzata a migliorare il lavoro della giunta Gualtieri, ma caso mai tentativi di picconare alcune figure - già, in alcuni casi, abbastanza deboli e pericolanti - per prenderne il posto e fare il salto di qualità. Se Claudia Pratelli dovesse finire nel tritacarne non sarebbe, secondo quanto raccolto da RomaToday, per uscirne senza incarichi. Una via d'uscita potrebbe essere quella di mescolare le deleghe. Ovviamente qualcun altro ne farebbe le spese. Per ora sono "rumours", ipotesi. Poi si vedrà.