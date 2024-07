"Stop ai poteri commissariali del sindaco per le opere che non possono essere terminate entro il 2025"

Limitare i poteri commissariali del sindaco Gualtieri alla chiusura dell'anno giubilare, prevista per il 6 gennaio 2026, per tutte le opere non ancora concluse a quella data. La richiesta arriva dal gruppo Avs (Alleanza verdi sinistra) alla Camera, tramite un emendamento al decreto Infrastrutture (disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari), firmato dai deputati Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti.

Proprio Zaratti spiega che "l’eccezionalità di una fase non può essere usata per procedere alla realizzazione di opere che hanno un grande impatto sul territorio, penso al porto croceristico di Fiumicino, ad esempio, o all’inceneritore ai piedi dei Castelli romani, trattate come fossero opere emergenziali, fuori dalle procedure standard. Per noi questa prassi deve finire con la chiusura del Giubileo". Il riferimento principale di Avs è il termovalorizzatore voluto dal sindaco e da sempre avversato dal gruppo politico, che pur in Campidoglio siede tra gli scranni della maggioranza.

Contro l'impianto, da sempre, ci sono infatti anche gli esponenti capitolini. "Abbiamo apprezzato quanto riferito dal dg Alessandro Filippi oggi in Commissione ambiente in merito alla consapevolezza di AMA sulla necessità di investire nel trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Molto positiva anche la condivisione della nostra proposta di creare un sistema sinergico che coinvolga nella raccolta della frazione organica, oltre alle utenze domestiche e commerciali, anche le grandi comunità territoriali come ospedali, carceri e imprese di ristorazione aziendale per realizzare il compostaggio di prossimità utile a ridurre la produzione di rifiuti e riciclare gli scarti" hanno commentato i consiglieri comunali Nando Bonessio e Alessandro Luparelli. Sottolineando però sempre la posizione fermamente contraria al termovalorizzatore di Santa Palomba.

"Pur considerando complessivamente positivo l’impegno dell’azienda nel raggiungere questi obiettivi, ribadiamo ancora una volta la nostra totale contrarietà alla costruzione dell’inceneritore che si pone in antitesi all’economia circolare. Come dimostrato dal trattamento della frazione organica, i materiali vanno riciclati; incenerire va esattamente nella direzione opposta".

In difesa del commissario Gualtieri si erge il consigliere comunale Dario Nanni, del gruppo misto, e presidente della commissione speciale Giubileo. "Pensare di togliere i poteri speciali al Sindaco di Roma dopo il 2025 è un errore macroscopico e chi pensa di poter fare questo non ha minima conoscenza di cosa voglia dire amministrare la capitale d’Italia". "Tutto quello che si sta facendo a Roma e tutto ciò che si sta pianificando per gli anni a venire è grazie ai poteri speciali conferiti al Sindaco in quanto Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, poteri con i quali si sono riuscite a superare molte difficoltà e lungaggini burocratiche che probabilmente avrebbero precluso la possibilità di realizzare tante opere fondamentali per la nostra città".