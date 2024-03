Potature e manutenzione del verde, il municipio I va all’attacco del Campidoglio: "Siamo tenuti all’oscuro"

Uffici che non dialogano, piantumazioni effettuate in spazi destinati ad altre finalità, informazioni fornite solo in ritardo a chi governa i territori. Sono tante le questioni che, soprattutto in merito alla gestione del verde, stanno segnando una certa distanza tra l’amministrazione centrale e quella periferica.

Lo storico precedente

Il caso è stato sollevato dal municipio I e, verrebbe da dire, non per la prima volta. È il territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi la minisindaca che decise di restituire al mittente le aree verdi ricevute “in dote” dal Campidoglio. Perché, in quella circostanza, non era stato rispettato l’accordo preso. “Nell'accordo avevamo fatto scrivere che non saremmo stati in grado di gestirle prima di giugno, perché ci vuole tempo per preparare le gare e per affidarle - aveva spiegato a Romatoday la presidente del municipio I - Invece il dipartimento comunale ci ha imposto di prendercene cura da aprile”.

Le richieste disattese dal Campidoglio

In questo caso a suonare il campanello d’allarme è stato l’assessore municipale all’ambiente Stefano Marin. “Sono un po’ in difficoltà per le modalità del dipartimento ambiente – ha dichiarato nel corso di una commissione dedicata alla gestione degli alberi nel territorio – non è molto corretto nei nostri confronti – ha aggiunto – perché quando si interviene su aree di competenza municipale, sarebbe opportuno comunicarlo al municipio”. Entrando nello specifico, l’assessore ha spiegato di aver più volte alzato il telefono per chiedere di essere informato sui lavori previsti e di aver protocollato anche delle richieste, “per chiedere una programmazione del deceppamento e della messa a dimora degli alberi” senza però ricevere alcuna risposta dal dipartimento.

Un municipio lasciato all'oscuro

La classica goccia che ha fatto traboccare l’acqua dal vaso è legata al taglio di tutti gli alberi in via Dei Gracchi. Un’operazione partita a ridosso del fine settimana, davanti lo sguardo incredulo dei residenti che hanno chiesto spiegazioni al municipio, sia sui tagli che sulle necessarie sostituzioni arboree. “Sono stato tempestato di richieste da parte dei residenti e non poter fornire loro delle informazioni, per un ente di prossimità, mi sembra una cosa assurda. Sembra quasi che ci vogliate nascondere qualcosa” ha commentato Marin, aggiungendo di parlare “anche a nome della presidente che non è contenta di questa situazione”.

Gli assessorati che non dialogano

Ma è vero che il dipartimento voglia tener nascoste informazioni al municipio? Nel rispondere all’assessore Marin, che anche in commissione ha ribadito di aspettare delle risposte alle richieste già protocollate, la titolare della direzione gestione territoriale ambientale e del verde di Roma Capitale, ha dichiarato l’auspicio che “le comunicazioni agli assessori avvengano attraverso l’assessorato che è informato dei vari temi”. E l’assessorato in questione è quello di Sabrina Alfonsi, titolare della delega all’ambiente e già presidente del municipio I. Alfonsi che, al pari del dipartimento ambiente, era in copia alle lettere inviate dal municipio. Insomma, “allora è una questione politica” si è lasciato scappare l’assessore municipale. A farne le spese sono i cittadini, spesso informati a cose fatte degli interventi in corso.

L'affondo dell'opposizione

"Assistiamo periodicamente al ripresentarsi del solito problema: il mancato confronto, coinvolgimento e coordinamento con il Municipio, su questa come su altre questioni, è la conseguenza di una politica a favore del decentramento fittizia e, in fin dei conti, addirittura osteggiata - ha commentato la consigliere municipale Maurizia Cicconi, della lista Calenda - Quanto alla questione specifica, da tempo Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio, chiede la separazione delle deleghe di ambiente e rifiuti (fanno entrambe capo a Sabrina Alfonsi ndr). Sarebbe il caso - ha concluso la consigliera - di darvi corso".