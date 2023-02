Potati 550 platani a Roma: "In alcune zone interventi fermi da 20 anni"

In via Tuscolana, all’altezza di piazza Santa Maria Ausiliatrice, si avvia alla conclusione la potatura di 20 platani. A Morena invece, sono 53 gli alberi della stessa specie su cui si stanno ultimando gli interventi. Altre 63 sono in corso nel tratto compreso tra il lungotevere e la stazione Trastevere. Sono alcuni dei numeri che, il Campidoglio, ha diffuso sugli interventi programmati dal dipartimento ambiente di Roma Capitale.

Gli operatori quotidianamente al lavoro

“Stiamo dando massimo impulso al piano delle potature, che impegna quotidianamente circa 400 operatori tra quelli del Servizio giardini capitolino e quelli delle ditte appaltatrici, per mantenere lo standard delle circa 70 mila potature effettuate nel 2022” ha dichiarato l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi. In tal modo, ha aggiunto Alfonsi sarà raggiunta “nel quinquennio, la copertura degli interventi su tutto il patrimonio dei 330.000 alberi della città”.

Le prossime potature

Altri interventi in programma sono quelli che prendono avvio lunedì 6 febbraio da corso Trieste a viale XXI aprile. In via Nomentana invece si è concluso nella giornata del 2 febbraio la seconda fase di interventi sul tratto tra viale Regina Margherita e corso Trieste. In questi giorni, poi, ha preso avvio il cantiere delle potature dei circa 70 platani in Via Andrea Doria che, dopo le preliminari verifiche preliminari agronomiche, entrerà domani 3 Febbraio nella fase operativa per concludersi in circa 10 giorni. Da lunedì 6 febbraio partono anche i lavori sui 20 alberi di piazza dei Condottieri.

Potature attese da anni

“Si tratta di interventi che non venivano effettuati dal almeno 10 anni come a Viale Trastevere e Via Andrea Doria e da oltre 20 anni a Via Nomentana con la conseguente potenziale pericolosità per la caduta di rami e lo stato di salute delle piante” ha ricordato l’assessora all’ambiente. Gli interventi vanno svolti nella fase di riposo vegetativo che, ha ricordato il campidoglio, nel caso dei platani è compreso tra gennaio e febbraio “quando il rischio di attacco da parte del fungo 'cancro colorato' è inferiore”. Cancro che ha determinato, gli scorsi anni, la sostituzione di alcuni dei platani presenti in via Nomentana.

Tornando sul tema delle potature Alfonsi, che ha dichiarato d’essere consapevole degli “ inconvenienti temporanei che recano gli interventi”, ha anche aggiunto che, quello messo in campo, è “un lavoro che abbiamo voluto curare con attenzione, affiancando agronomi esperti incaricati di seguire e supervisionare gli interventi”. Un affiancamento che è figlio di un accordo siglato, nel 2022, tra il Campidoglio e l’ordine dei dottori agronomi e forestali.