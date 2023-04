Parcheggi al posto dei tavolini. "Cura e vivibilità” secondo il Primo Municipio

Che cos’è lo spazio pubblico in una città? Come bisogna muoversi per tutelarlo realmente? Quali categorie hanno diritto ad occuparlo prioritariamente? Quali funzioni deve assolvere? La risposta per il romano medio è pressoché una e unica: lo spazio pubblico è quella parte di città dove si posteggiano le macchine. Questo immenso malinteso - riscontrabile ormai solo in Italia - finisce per imporre che le nostre città siano trasformate in sconfinate autorimesse, oceani di lamiere in barba al buon senso.

E così se dovunque in occidente dominano aree pedonali, arredo urbano di qualità e parcheggi interrati, il nostro spazio pubblico è regalato alle automobili e sistematicamente sottratto alle persone.

Si uscirà da questo dannoso equivoco non appena amministratori locali e governanti nazionali si renderanno conto della gravità della cosa e decideranno finalmente di allineare le nostre città agli standard internazionali. Già, ma a che punto è la cultura dei politici su questi temi?

Una buona risposta arriva del tweet pubblicato lo scorso venerdì 14 aprile dalla presidente del Primo Municipio di Roma Lorenza Bonaccorsi. Un tweet che certifica quanto, su alcune questioni come la mobilità, la sensibilità del romano medio sia perfettamente allineata a quella dei suoi amministratori.

Continua senza sosta il lavoro di rimozione delle #pedane irregolari o abbandonate: oggi in via cappellini, via Cicerone e via Properzio. Nell’ultima settimana sono state smontate altre tre pedane su un totale di 122 già tolte. Avanti, per una città più curata e vivibile. #roma pic.twitter.com/ViGvReXOXZ — Lorenza Bonaccorsi (@lorenzabo) April 14, 2023



Nel contenuto social in questione Bonaccorsi non si accontenta di vantarsi di aver eliminato oltre 120 pedane e dehors di ristoranti, ma include una serie di foto del prima-e-dopo relative alle ultime rimozioni all’Esquilino e in Prati. Foto imbarazzanti che mostrano nel “prima” normali esterni di ristoranti con verande e tavolini come esistono in tutto il mondo; nel “dopo” invece - ostentate dalla presidente come simboli di “cura e vivibilità” (testuale!) - una serie di macchine posteggiate alla rinfusa come non esistono da nessuna parte del mondo.

Si toglie spazio alle persone, si toglie spazio alle attività economiche, si deprimono posti di lavoro, si sottraggono ambiti di convivialità e aggregazione a turisti e cittadini. Al posto di tutto questo si dà spazio alle automobili in sosta procedendo in direzione esattamente contraria rispetto alle scelte di tutte le grandi città occidentali. E non paghi, ci si vanta anche sui social. Si potrebbe pensare allo scherzo, ma è tutto dannatamente serio.

Tuttavia prendersela con Lorenza Bonaccorsi fin è troppo semplice. Questo tweet infatti è solo il sintomo di una malattia molto molto più pervasiva che non risparmia nessun colore politico e che di certo ha immediatamente contagiato questa amministrazione che in un anno e mezzo è riuscita nell’intento di non aver approntato alcuna misura strutturale contro l’inquietante strapotere delle auto in città.

Col risultato che gli incidenti gravi negli ultimi mesi sono schizzati verso l’alto portando il numero di morti a dati da autentica guerra civile. Il tutto nel totale silenzio di sindaco e assessore ai trasporti che nulla stanno facendo per lottare contro la sosta selvaggia, proteggere isole pedonali e corsie preferenziali, realizzare aree30 e nuove Ztl, eliminare i posteggi e far pagare di più quelli rimanenti, montare nuovi autovelox. Cose che a Roma sembrano lunari ma che sono la normalità da decenni in tutte le città d’Europa.

Bonaccorsi, peraltro in perfetta buona fede, ha dimostrato di avere una visione di città arretrata di sessanta o settanta anni. Ma la sua arretratezza è tutt’altro che isolata. C’è tuttavia una notizia positiva in questo disagio: andatevi a leggere le risposte che i cittadini le hanno riservato su Twitter…