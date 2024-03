Porto Fluviale, è corsa contro il tempo per il cantiere. Ancora da sistemare tutte le famiglie occupanti

Il palazzo occupato di via del Porto Fluviale, a Ostiense, è stato "incartato". O quasi. Il progetto di rigenerazione urbana finanziato con 11 milioni di euro è partito, anche se il cantiere vero e proprio ancora no. Il motivo è semplice: le 54 famiglie che lo occupano da vent'anni non hanno ancora trovato una sistemazione alternativa.

A Porto Fluviale il cantiere non parte

A farlo presente sono i movimenti per il diritto all'abitare, che mercoledì 6 marzo si sono riuniti sotto la Prefettura. Sono preoccupati: "Il recupero di Porto Fluviale è una scommessa che non possiamo permetterci di perdere - dicono - ma più passano i giorni più cresce la preoccupazione. Abbiamo paura che l'inizio dei lavori non sia imminente, perché non c'è ancora la sistemazione temporanea delle famiglie aventi diritto alla partecipazione al bando speciale di Roma Capitale". Sono 54, vivono nell'edificio da vent'anni e durante il cantiere dovranno trovare un posto dove stare. Sicuramente per più di un anno.

I rapporti turbolenti tra Regione e Comune

Negli scorsi mesi il lavoro diplomatico tra Regione e Comune per il reperimento degli alloggi non è stato semplice. I due enti si fronteggiano sul tema casa in maniera aspra. Dalla gestione degli immobili popolari al nuovo bando Erp, passando per le frizioni su Ater che vuole riprendersi terreni ed edifici occupati, da decenni, dal Campidoglio. A quanto sembra, sul totale degli alloggi da reperire, la Pisana avrebbe partecipato per massimo una ventina di case: "Ma andava fatto uno sforzo maggiore - sottolinea Luca Fagiano, uno dei leader dei movimenti - perché diversi alloggi si trovano ben distanti da Ostiense e dal quadrante dell'VIII municipio".

Famiglie spostate a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona

Se, da una parte, l'assessore capitolino alla casa Tobia Zevi, seppur conscio della criticità del momento, sembra molto ottimista sulla buona riuscita della trattativa per il trasferimento di tutti i nuclei, dall'altra questi ultimi non lo sono. Tra le 20 e le 25 famiglie si trovano a dover accettare destinazioni ritenute eccessivamente scomode. Non un capriccio, ma un disagio dettato da esigenze logistiche. Basti pensare che in alcuni casi ci sono persone che dovrebbero andare a Tor Bella Monaca o Ponte di Nona, con figli adolescenti iscritti a istituti superiori di San Paolo, Ostiense e Garbatella. E c'è chi, malato oncologico, segue terapie vitali ed è in cura da medici vicini al palazzo occupato. Questi ultimi casi, definiti da "bollino rosso" sono circa nove: "Vogliamo aiutare affinché si sblocchi la situazione - sottolinea Fagiano - perché questo recupero è fondamentale. E' una battaglia che abbiamo vinto per la città, per far sì che Porto Fluviale si apra definitivamente a Roma e che si eviti l'espulsione da un quartiere in fase di piena gentrificazione".

Corsa contro il tempo

Certo è che il cantiere doveva iniziare veramente i primi di marzo. Ora l'obiettivo, confermato anche dal Campidoglio, è che parta entro aprile. Altrimenti il rischio è che salti tutto. Una prospettiva inimmaginabile, che la Prefettura potrebbe anche decidere di scongiurare procedendo a uno sgombero forzato: l'immobile di Porto Fluviale è nella lista dei palazzi occupati da svuotare. Gli occupanti lo sanno bene ed è anche per questo che il 6 marzo si sono presentati a Palazzo Valentini: "Il Prefetto finora si è mostrato comprensivo e anche su viale del Policlinico è stato fatto un buon lavoro. Vorremmo evitare prospettive nefaste in questo caso".