Porto Fluviale, mancano le case per gli occupanti. E il cantiere Pnrr è già in ritardo

Doveva iniziare i primi giorni di marzo, ma siamo al 4 aprile e il cantiere per il recupero e la trasformazione dell'ex caserma occupata di via del Porto Fluviale non ha ancora visto la luce. A bloccare il progetto, finanziato con 11 milioni di euro di fondi Pnrr, sono le difficoltà da parte di Roma Capitale nel reperire gli alloggi alternativi a tutte le famiglie che vivono lì dal 2003.

Il cantiere di Porto Fluviale è in ritardo

Il piano doveva essere quello di individuare un appartamento o una soluzione abitativa alternativa a tutti i 54 nuclei che da oltre vent'anni occupano l'edificio di via del Porto Fluviale, un'ex caserma, che il Comune da marzo 2022 ha ufficialmente deciso verrà trasformato in una vera e propria "piazza" aperta al quartiere Ostiense. Con alloggi rinnovati, spazi comuni, un mercato a km0, un hub per la mobilità sostenibile, uno sportello antiviolenza, laboratori. Doveva succedere tutto entro le prime settimane del 2024, per far partire il cantiere a marzo. Ma ci sono ancora 18 famiglie non trasferite.

Diciotto famiglie ancora senza casa

A fronte di 36 nuclei che hanno trovato casa altrove, tra l'VIII municipio e altri territori, ce ne sono quindi 18 che aspettano di vedere soddisfatte le loro richieste. Che non sono legate alle dimensioni degli alloggi, ma alla loro collocazione: "Ci sono una decina di situazioni estremamente critiche - spiega Luca Fagiano, leader dei movimenti per il diritto all'abitare -, parliamo di malati oncologici o di altro genere, anziani, disabili, coppie con bambini. Hanno bisogno di vivere vicino agli ospedali e ai centri medici dove fanno terapia e sono in cura, o vicino alle scuole dove i figli stanno frequentando la scuola". Non possono, quindi, essere proiettati a decine di chilometri di distanza, come a Tor Bella Monaca o Ponte di Nona. Oppure nei Sassat (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo) che si trovano alla Cerquetta, nel quadrante periferico nord della città.

"Zevi mantenga le promesse"

"A quanto pare mancano proprio le sistemazioni - continua Fagiano - e questo fa sì che il cantiere non parta. Siamo preoccupati, il progetto di Porto Fluviale è troppo importante per la città, noi siamo a disposizione anche a prendere in considerazione soluzioni che non siano alloggi Erp, ma il Comune deve fare uno scatto e l'assessorato alle politiche abitative deve mantenere un impegno preso rispetto alla volontà di collocare adeguatamente le famiglie che presentano maggiori criticità".