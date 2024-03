Il porto crocieristico di Fiumicino sbarca in Parlamento, 5 stelle contrari al progetto: “Va fermato”

Un porto privato, a Fiumicino, da realizzare a poca distanza dal principale porto del paese, a Civitavecchia. Un’opera inserita tra quelle da realizzare per il Giubileo, come intervento “essenziale”, che preoccupa decine di comitati ed associazioni per l’impatto che rischia di avere sul territorio. Un tema che è stato affrontato, a Palazzo Madama, in una conferenza stampa convocata dalla senatrice pentastellata Alessandra Maiorino dedicato alla “portualità croceristica privata alla foce del Tevere”.

La conferenza stampa sul porto di Fiumicino

“Non è una questione localistica – ha premesso Maiorino, nel primo degli interventi che si sono succeduti in sala Nassyria – un porto che passa da una gestione statale ad un privato è già questa una questione su cui porre l’attenzione”. Ma non è l’unico aspetto su cui si sia concentrato l’attenzione della pentastellata che, ad esempio, ha ricordato il dragaggio necessario: “un milione e seicentomila metri cubi da rimuovere dalla foce del Tevere, con l’impegno di usarli per il ripascimento dei litorali circostanti, senza sapere neppure se siano idonei o meno”.

A ribadire le criticità del porto con attracco crocieristico che dovrebbe essere realizzato all’ombra del vecchio faro, hanno provveduto, nei rispettivi interventi, associazioni come Italia Nostra, Carte in Regola, la rete dei “Tavoli del porto” ed anche il professor Pietro Spirito, economista dei trasporti. Il docente ha inoltre sottolineato, sul piano dell’intermodalità, come sia assolutamente preferibile puntare su Civitavecchia “dove esistono dei binari che arrivano al porto e che possono portare, turisti e pellegrini, direttamente a San Pietro. Una possibilità che Fiumicino non avrebbe”.

Ci sono poi le criticità ricordate da Anna Maria Bianchi di Carte in Regola, come quelle, di carattere vincolistico, ribadite dalla Soprintendenza “già sollevate in occasione di un precedente parere del 2019” che, scrive la Soprintendenza “non risultano essere stati adeguatamente affrontati e risolti nel progetto presentato in valutazione”. Progetto che viene criticato dalle associazioni soprattutto per l’impatto ambientale e che, dal punto di vista amministrativo, è stato passato dall’ente attuatore, il comune di Fiumicino, al Ministero dell’ambiente (Mase) che lo scorso 6 ottobre ha aperto la procedura per la valutazione d’impatto ambientale (Via).

Tanto porti in pochi chilometri di costa

Tra l’altro non c’è solo il “nuovo porto turistico crocieristico” della Royal Carribean, tra quelli in previsione. A meno di un chilometro di distanza, ha ricordato David Bianco, del comitato Tavoli del Porto, “l’autorità portuale ha approvato il nuovo porto commerciale di Fiumicino Nord, le cui opere sono già incominciate” E poi esiste sul territorio esistono, oltre a quello di Civitavecchia, i porti di Ostia, l’area cantieristica di Fiumara Grande che accoglie migliaia di imbarcazioni ed il porto canale di Fiumicino. Tante infrastrutture concentrate in pochi chilometri di costa ed a poca distanza dalla foce del Tevere.

“Questo progetto è stato inserito con un decreto all’interno delle opere giubilari, esautorando di fatto la competenza della regione Lazio” ha ricordato il consigliere regionale del M5s Valerio Novelli che, a margine della conferenza stampa, ha dichiarato l’intenzione di “mettere in campo tutte le azioni possibili per fermare lo scempio del progetto del porto crocieristico di Fiumicino”. Perché è “un progetto che porterebbe ad un grande danno ambientale in un'area ad alto rischio idraulico senza alcun vantaggio per i cittadini e la collettività. Un disastro annunciato” contro il quale “il al quale il Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli istituzionali – ha dichiarato – è assolutamente contrario”.