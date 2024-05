Porto commerciale di Fiumicino, posata la prima pietra. Al via il progetto atteso dai pescatori

La prima pietra è stata posata. La realizzazione del nuovo porto commerciale di Fiumicino può dirsi, dalla mattinata del 15 maggio, ufficialmente avviata.

La posa della prima pietra

La cerimonia, svoltasi nel tratto finale di via della Torre Clementina, è stata partecipata da autorità governative e portuali; da rappresentanti della regione e del comune perché, quella che è stata celebrata, è un’iniziativa che gli operatori del settore stavano aspettando da generazioni. La pietra, è stata posata da un’imbarcazione sul fondale che si trova alla destra dell’imboccatura del porto canale.

Il progetto, che gode di un finanziamento ministeriale di 55 milioni di euro prevede la realizzazione d’una diga di sopraflutto che serve a garantire le imbarcazioni dalle mareggiate. L’operazione contempla anche una darsena servizi destinata alla flotta di pescherecci che, a buon diritto, è considerata la più importante della costa laziale. A terra inoltre è prevista un'area di circa 3 ettari per le infrastrutture usate dai pescherecci.

Un progetto atteso da generazioni

Alla cerimonia presente anche il ministro Salvini. “Fiumicino non è solo l’aeroporto ma una comunità di imprenditori, ristoratori e pescatori e sono orgoglioso di aver contribuito col Ministero all’inizio di un percorso perché poi bisognerà preparare altri progetti” ha commentato il titolare al ministero delle infrastrutture e dei trasporti. “È un altro esempio dell’Italia del fare - ha aggiunto il Ministro Salvini - dopo decenni e decenni, anche se parlando con qualche anziano locale dicono che l’attesa durava da un secolo, sono orgoglioso della posa di questa prima pietra di un porto importante. Che sarà capace di generare lavoro, bellezza, ricchezza, turismo”.

“Con questa opera metteremo in sicurezza tutta la nostra flotta pescherecci e parte della cantieristica” ha commentato invece Mario Baccini, sindaco di una città che attende anche la realizzazione di un altro grande porto: quello destinato alle crociere. Un’operazione, inserita tra le opere giubilari, che si è sbloccata dopo l’acquisizione da parte di una controllata della Royal Caribbean della concessione del “porto turistico di Fiumicino Isola Sacra”. Un’operazione, quest’ultima, contestata da comitati locali e associazioni ambientaliste per l’impatto che potrebbe avere sulla costa a nord della Capitale.

Gli apprezzamenti per l'avvio dei lavori

Per tornare alla posa della prima pietra, vale la pena raccogliere anche la testimonianza di Pino Musolino, il presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. “Questo – ha ricordato – è il primo porto commerciale che parte da zero in Italia negli ultimi 40 anni. È un orgoglio non solo nostro ma di tutto il paese”. I lavori dovranno concludersi, da programma, entro il febbraio 2026.

“Aspettavamo questo giorno da tempo -ha commentato la consigliera regionale e segretaria del PD di Fiumcino Michela Califano - Per anni abbiamo combattuto, insieme, per dare il via a un’opera fondamentale per il nostro territorio: la realizzazione di una darsena per la nostra flotta pescherecci, la più importante del Lazio, che garantisse a un comparto storico come quello della pesca di operare in sicurezza e con i giusti crismi”.