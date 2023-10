Il Portico d’Ottavia cambierà volto. Il progetto del Campidoglio

Isole pedonali, una nuova disciplina di traffico, lavori al sistema fognario. Sono tanti gli interventi che l’amministrazione ha deciso di concentrare su uno dei luoghi di maggior pregio turistico della città: il Portico d’Ottavia.

I lavori improcrastinabili alle fognature

Il riassetto del quartiere, tra i più attrattivi della Capitale, è stato discusso in una riunione capitolina a cui hanno preso parte i consiglieri delle commissioni turismo e mobilità, insieme alla presidenza del municipio I. Perché, in quella zona, ha ricordato la minisindaca Lorenza Bonaccorsi, c’è una “necessità impellente ed improcrastinabile di rifacimento infrastrutturale delle fognature”.

“Il Portico d'Ottavia – ha ricordato la presidente del municipio I – ha avuto negli anni un aumento esponenziale sia di attività turistico ricettive che di esercizi di ristorazione, rispetto a quello che era stato progettato”. Ne consegue un adeguamento “molto profondo di tutta la rete fognaria che in questi mesi sta dando numerosi problemi,sia ai residenti che ai commercianti”. Da questo fronte, che vede il municipio impegnato insieme all’assessorato capitolino ai lavori pubblici e ad Acea, si parte per allargare gli interventi su altri ambiti, in particolare su quello della mobilità.

Le auto a tutte le ore del giorno

“Ci siamo resi conto che in zone come largo 16 ottobre 1943, nonostante sia un’area pedonale, le auto sostano in tutte le ore del giorno e della notte ed anche il carico e scarico di merci avviene in maniera indiscriminata ad ogni ora del giorno – ha fatto notare Mariano Angelucci, il presidente della commissione Turismo – e questo non aiuta i flussi di traffico e, ovviamente, neppure la frequentazione dei turisti”. Ragion per cui, occorre elaborare un piano, concordato con il municipio, per ottimizzare i tanti interventi di cui necessita il quadrante.

L'obiettivo di decongestionare il traffico

“Stiamo lavorando da tempo sulle problematiche legate al Portico d'Ottavia evidenziate da residenti e commercianti: traffico veicolare, aree di sosta, di carico e scarico merci, decoro – ha commentato il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola - Il Municipio ha già presentato il piano per le isole pedonali, tra cui anche quella del Portico, grazie alla collaborazione di Roma servizi per la mobilità. E' un lavoro importante che permetterà dare a tutta l'area più decoro e vivibilità, decongestionando il traffico e garantendo la sicurezza per residenti e turisti”. Il cronoprogramma degli interventi non è stato ancora definitivo ma l’interlocuzione, con municipio, residenti e commercianti, resta aperta.

