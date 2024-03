Pnrr, Giubileo e interventi privati: tutti i cantieri di Roma finiscono in un portale web

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal restyling di piazza Pia al termovalorizzatore di Santa Palomba, dalle ex caserme di via Guido Reni ai parchi d'affaccio sul Tevere. Interventi di rigenerazione urbana, impiantistica, recupero, nuove costruzioni: tutto quanto da oggi è a portata di click. Il 12 marzo Roberto Gualtieri ha lanciato il portale "Roma si trasforma", un'operazione trasparenza che rende disponibili le informazioni di dettaglio e lo stato di avanzamento, attualmente, di circa 400 opere pubbliche e private in tutta la città.

Il portale "Roma si trasforma"

D'altronde da mesi il Sindaco ha accelerato parecchio in termini di comunicazione. Le visite ai cantieri sono all'ordine del giorno, subito ricondivise con video confezionati ad hoc per Instagram e TikTok. Adesso i cittadini romani, che quotidianamente si districano tra cantieri, strade deviate e chiuse, rallentamenti e modifiche alla viabilità, potranno effettivamente controllare lo stato d'avanzamento degli interventi comodamente dallo smartphone. "Roma si trasforma", che è anche una campagna con quattro giovani romani come testimonial, permette la ricerca tramite mappa interattiva, tematica (cultura, innovazione, sostenibilità, inclusione), CAP, nome dell'opera o municipio di localizzazione, indirizzo, soggetto attuatore.

Un'operazione trasparenza

Al momento gli utenti potranno trovare 410 interventi, di questi però 108 non sono stati ancora localizzati. Ce ne sono 135 sotto il tema cultura, 62 per inclusione, 20 innovazione e ben 193 per la sostenibilità. Ad oggi - ma durante la presentazione del portale è stato garantito un costante aggiornamento - risultano in progettazione 84 opere, in gara 154, in fase di cantiere 142 e a fine lavori 30. Un investimento complessivo da 13 miliardi di euro tra Pnrr, Giubileo, fondi privati, interventi statali e comunali, partnership pubblico-privato: "Puntiamo a raccogliere in questo sito - ha spiegato Gualtieri - i tanti investimenti di rigenerazione urbana, anche dei privati. Dallo stadio della Roma a piazza dei Navigatori, da Bravetta a via Guido Reni, l'obiettivo è inserire anche questa tipologia di opere. Non metteremo ogni marciapiede rifatto, ogni strada riasfaltata, perché la mappa diventerebbe illegibile, stiamo rifacendo tutta la città. Il nostro obiettivo è quello di rendere comunicabili gli interventi, per fornire la nostra idea di sviluppo diffuso ed equilibrato, coinvolgendo i cittadini, che potranno valutare come procedono le cose e inviarci segnalazioni". Nei prossimi aggiornamenti del sito, che è stato realizzato in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, verranno pubblicati interventi significativi relativi a biblioteche, scuole comunali, istituti superiori e opere di mobilità.

Come si usa il sito web

Per navigare agevolmente nel sito e trovare le informazioni che si cercano, ci sono più strade. La prima, è quella di andare sulla mappa interattiva, dove sono dislocati tutti gli investimenti ad oggi caricati sul portale. Cliccando su ognuno, si apre una scheda, se disponibile anche un'immagine che fa da rendering dell'opera. Nella scheda si può verificare l'investimento economico, chi è il soggetto attuatore, a che punto è l'iter (se in fase di progettazione, in gara, in cantiere o concluso). La ricerca degli interventi può avvenire anche tramite tematica: inclusione, cultura, innovazione, sostenibilità. Per esempio: il termovalorizzatore di Santa Palomba è catalogato sotto la voce "sostenibilità". Molti degli interventi finanziati da Caput Mundi, invece, sono sotto "innovazione", come la digitalizzazione del patrimonio di immagini storiche, disegni, progetti dell'Esposizione Universale del 1942. Volendo, si può cercare anche tramite municipio, indirizzo o CAP. E se qualcosa non torna, se ci sono ritardi, se si volessero ulteriori informazioni non presenti, si può contattare Roma Capitale usando l'indirizzo email segnalazioni@romasitrasforma.it.