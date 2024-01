Il patrimonio di Roma Capitale finisce su Atlante, un portale unico aperto ai cittadini

I beni immobili di Roma Capitale da oggi si trovano tutti in un unico luogo digitale. Si chiama "Atlante", portale che si poggia sul software di ultima generazione "Reftree", presentato a maggio scorso e adesso operativo e consultabile.

Il nuovo database dei beni di Roma Capitale

La svolta operata dall'amministrazione Gualtieri permetterà a chiunque, dalle partecipate del Comune agli imprenditori, dai professionisti agli inquilini Erp, di consultare un enorme database di immobili di ogni genere, in totale tra i 90 e i 100mila comprese strade, parchi, giardini, impianti sportivi, scuole e anche banali tombini. Un valore che a bilancio di Roma Capitale pesa circa 6,5 miliardi di euro e fino ad oggi era quasi sconosciuto allo stesso ente, soprattutto nel caso di immobili a scopo residenziale.

Una task force di 57 persone

Il risultato è stato possibile grazie al lavoro di 57 persone, tra dipendenti comunali e risorse prestate da partner quali Almaviva, Ideare, Kpmg, Maggioli, Medilife e Nolan Norton, che a maggio 2023 aveva già inventariato 732 atti e 839 beni. In quattro mesi era stato compiuto il lavoro corrispondente a tutto il 2022. E con il supporto di Sapienza, Tor Vergata Roma Tre si sono individuate le procedure migliori per i rilievi.

Accessibili i 140 beni confiscati

Con "Atlante", chiunque avrà un qualche tipo di interesse, potrà estrarre dati asseverati e consultare le caratteristiche dei beni di Roma Capitale, cercandoli per municipio, indirizzo, categoria o superficie. Ad esempio, per i cittadini (quindi chiunque non sia una partecipata o un professionista) al momento è possibile scorrere la lista dei 140 beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio comunale dopo il passaggio di consegne da parte dell'Agenzia Nazionale che li amministra dopo il sequestro. Gli immobili, per lo più appartamenti o ex locali commerciali, compaiono sulla mappa di Roma indicati ognuno da un segnaposto rosso, sul quale è possibile cliccare per aprire una scheda e conoscere le informazioni base.

Roma valorizza le sue proprietà

Come era stato annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri "col nuovo sistema compiamo un salto di qualità decisivo nelle attività di censimento, garantendo una banca dati aggiornata, interoperabile e facilmente consultabile". Il nuovo portale porterà anche un nuovo vantaggio, di tipo economico: portare alla luce immobili rimasti "silenti" per anni, farà sì che vengano valorizzati e messi a bilancio "aumentando i nostri margini di spesa" sottolinea Gualtieri. "Dovevamo porre fine a una situazione che durava da anni - aggiunge l'assessore al patrimonio, Tobia Zevi - cioè la mancata conoscenza del nostro patrimonio. Ora abbiamo strumenti innovativi e le giuste professionalità per riuscire a realizzare il primo censimento interamente digitale".