Garbatella, dopo otto anni partono i lavori per riaprire il ponte ferroviario

A dicembre 2021 si era detto che avrebbe riaperto entro un anno. I lavori, invece, inizieranno nei “primi mesi del 2024”, salvo imprevisti. Parliamo del ponte Giulio Rocco, l’infrastruttura chiusa dal terremoto del 2016 che devastò Norcia e il centro Italia. Ora, dopo anni di promesse e rinvii, sembra sia arrivato veramente il momento di riconsegnare ai cittadini un’opera fondamentale per il territorio dell’VIII municipio.

Lavori ad inizio 2024

Ad annunciare l’avvio dei lavori per riaprire il ponte è l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. Un intervento da 4,8 milioni di euro, cofinanziato al 50% da Roma Capitale e Regione Lazio. I cantieri partiranno nei primi mesi del 2024 con i lavori, eseguiti da Astral, di risanamento strutturale e la manutenzione straordinaria del ponte nel quartiere Garbatella. Il dipartimento Csimu di Roma Capitale ha, infatti, concluso le attività progettuali che permettono la realizzazione dell'opera.

Cosa prevedono i lavori

I lavori prevedono la completa ristrutturazione dell’infrastruttura con demolizione delle due attuali campate in cemento armato e della pila centrale presente tra i due fasci di binari delle ferrovie Roma-Lido e Metro C e la successiva realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio costituito da una unica campata. Per una migliore fruibilità stradale e pedonale verranno inoltre allargate le attuali sedi passando da 6,40 metri a 8 per la piattaforma stradale, e da 1 metro a 2 per ciascuno dei marciapiedi presenti sul ponte. Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione dell’opera, si considerano preliminarmente circa 2 mesi per lo spostamento di tutti i sottoservizi presenti sul ponte e successivamente 7 mesi per la demolizione del vecchio impalcato e la ricostruzione del nuovo.

Ponte chiuso dal 2016

Durante il terremoto del 2016, alcuni calcinacci si erano staccati dal ponte. Dal 30 ottobre di quell’anno la struttura è stata interdetta alle automobili da blocchi di cemento mentre è stata utilizzata a lungo dai pedoni. A fine 2021, la giunta capitolina aveva approvato la delibera che dava il via libero al progetto definitivo per la riapertura del ponte. Un passo importante visto che era già stato difficile sciogliere il nodo delle molteplici competenze sull'area che hanno generato continue sovrapposizioni. Municipio, Comune, Atac per la metropolitana e Regione Lazio per la Roma Lido. Le prime indagini sul ponticello erano arrivate dopo mesi e il progetto preliminare per effettuare il consolidamento solo nel 2019. Un vero e proprio groviglio burocratico del quale si è occupato di recente anche la sezione Dossier di RomaToday.

Otto anni di attesa

“Dopo otto anni di attesa, finalmente possono partire i lavori sul Ponte Giulio Rocco – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - grazie al dipartimento Csimu e alla Regione Lazio abbiamo superato alcuni aspetti complicati, come ad esempio le interferenze e con la metro e la ferrovia, e trovato le risorse necessarie che renderanno il tratto di strada nuovamente transitabile. Ringrazio gli assessori regionali Rinaldi e Ghera per la proficua collaborazione e Antonio Mallamo presidente di Astral, la società regionale che realizzerà il nuovo ponte Rocco, che già ci ha supportati anche nella riqualificazione di via Tiburtina. Abbiamo inaugurato una stagione di grandi collaborazioni – conclude Segnalini -, oltre ad Astral anche con Anas e Rfi, avere più soggetti che realizzano i lavori è un bene per la città, ci permette di essere più rapidi e dare ai romani strade più sicure per soggetti fragili, pedoni, automobilisti e mobilità dolce”.

“Dopo un iter travagliato che ha lasciato sospesa un'opera strategica per la qualità della vita dei cittadini di Ostiense, San Paolo e Garbatella – dichiara il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri - il via libera da Astral per la partenza del cantiere del nuovo ponte di via Giulio Rocco è una notizia importante a conclusione del 2023. Voglio ringraziare l'assessora Segnalini che dal primo giorno ha preso in carico l'esigenza del territorio nel vedere avviata questa indispensabile opera. Adesso – chiude Ciaccheri - attendiamo con emozione l'avvio del cantiere che ristabilirà una connessione viaria fondamentale”.