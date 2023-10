Ponte Settimia Spizzichino, via i graffiti: il cavalcaferrovia viene tirato a lucido

Via le scritte vandaliche dal ponte Settimia Spizzichino. Sono partiti il 13 ottobre i lavori di pulizia dell’infrastruttura, fondamentale nel quadrante sud di Roma perché, attraversando i binari, mette in collegamento la via Ostiense.

Il ponte realizzato nel 2012

“Ponte Spizzichino – hanno dichiarato le assessore Segnalini e Alfonsi - necessitava di un’operazione di pulizia e decoro. La struttura, realizzata su committenza del dipartimento lavori pubblici tra il 2009 e il 2012, ha una importanza strategica dal punto di vista viario, non solo per il traffico automobilistico, ma anche per pedoni e ciclisti. Nel corso del tempo, ha subito diversi atti vandalici che hanno compromesso la sua bellezza e grazie all’intervento congiunto di lavori pubblici e ambiente, restituiamo dignità a una bellissima opera architettonica dedicata alla memoria di Settimia Spizzichino, l’unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre 1943”.

I lavori in corso

Il Dipartimento Csimu sta eliminando i graffiti presenti sulla parte superiore del ponte e sta eseguendo la verniciatura con colore bianco delle parti metalliche dei parapetti esterni su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del ponte, e dei primi 3 metri in elevazione degli archi portanti. Il costo dell’intervento è di 20mila euro del bilancio capitolino. Parallelamente, Ama sta eseguendo la pulizia e la rimozione di tutti i rifiuti presenti in corrispondenza delle spalle del ponte e al di sotto dell’impalcato.

Un'operazione attesa

“Un intervento necessario – ha commentato il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri - che ci permette di celebrare la memoria di Settimia Spizzichino in maniera dignitosa. Questo lavoro congiunto è rappresentativo anche dell’impegno e dell’attenzione al territorio dell’amministrazione Gualtieri e in particolar modo – conclude - voglio ringraziare Ornella Segnalini e Sabrina Alfonsi perché questo ponte continui ad avere finalmente una manutenzione e un decoro ordinario dopo lunghi anni di criticità”.