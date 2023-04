Inquilino sotto sfratto nel piano di zona inizia sciopero della fame: il 18 aprile rischia lo sgombero

Il 18 aprile l'ufficiale giudiziario e le forze dell'ordine dovrebbero eseguire lo sfratto di 9 alloggi in via Bibolini a Ponte Galeria, piano di zona B39. Gli inquilini sono assegnatari di appartamenti finiti all'asta lo scorso agosto (una parte), nell'ambito di una procedura fallimentare iniziata con la liquidazione della cooperativa Sagittario Casa Felice. Il piano di zona è stato al centro di una mega-truffa nei primi anni Duemila, quella nota come la truffa della coop Casa Lazio: 200 milioni di euro ai danni della Regione e di oltre 2.000 soci ritrovatisi senza casa ma con le quote già pagate.

L'inquilino del piano di zona prima truffato e ora sotto sfratto

Daniele Galassi, 48 anni, è uno degli assegnatari di via Aldo Biboli 27. Dal 12 aprile ha iniziato lo sciopero della fame perché tra meno di una settimana potrebbe ritrovarsi in strada, sfrattato dall'ufficiale giudiziario. Il suo appartamento, quello in cui vive insieme alla compagna, un figlio e un cane, è finito all'asta e il 24 maggio verrà "battuto". Non avendo finito di pagare tutte le rate del mutuo, Galassi sarebbe tecnicamente dalla parte del torto, ma a RomaToday aveva giustificato così la sua scelta: "L'immobile vale 110.000 euro, è il prezzo massimo di cessione imposto dalla convenzione - spiegava - però la cooperativa a mano a mano è arrivata a chiedere il doppio. La base d'asta per la vendita dell'appartamento infatti è pari al prezzo massimo. Hanno preso i soldi dalla Regione per costuire, poi da noi soci, infine hanno acceso un mutuo eppure si è arrivati a questo punto".

I sindacati: "Procedura fallimentare andrebbe interrotta per legge"

A fine settembre dalla Regione, ancora governata da Nicola Zingaretti e con Massimiliano Valeriani assessore all'urbanistica, annunciava la revoca della convenzione. In tal modo decadrebbe il piano di zona. L'iter, però, non risulta ancora ufficialmente concluso e va da sé che senza la conclusione della revoca il Comune di Roma non può entrare in possesso degli immobili, che restano in mano all'istituto di credito. "Tutto ciò sta accadendo - ribadiscono dal sindacato Asia Urb - malgrado la Regione Lazio abbia avviato il procedimento di revoca del contributo finanziario regionale, riportando quindi il bene sotto il pieno controllo pubblico. La procedura fallimentare, inoltre, sta andando avanti nonostante la legge nazionale, ribadita da una norma approvata dalla Legge Finanziaria del 2021, vieti espressamente che gli immobili costruiti con finanziamenti pubblici, anche parziali, siano interessati dalle esecuzioni immobiliari".

Veloccia a RomaToday: "Regione non ha completato iter revoca della convenzione"

A RomaToday l'assessore Maurizio Veloccia ha di fatto confermato che l'iter di revoca da parte della Regione si è interrotto o è comunque incompleto (e sicuramente il cambio di giunta non ha aiutato) e ha aggiunto che "il direttore del dipartimento PAU, insieme ad altri funzionari e dirigenti anche dell’assessorato, ha incontrato questa mattina il signor Galassi - dichiara l'esponente della giunta Gualtieri con delega all'urbanistica - con cui il dipartimento era già in contatto da tempo nel tentativo di risolvere la sua complessa e annosa vicenda. Durante questo incontro è stato spiegato che al momento non esistono elementi per la revoca della convenzione, in quanto la Regione Lazio non ha ancora ultimato l'istruttoria finalizzata all’eventuale provvedimento di revoca del contributo".

Il Campidoglio ha presentato esposto alla Procura

Inoltre, sembra che il Campidoglio abbia depositato un esposto alla Procura rispetto alla correttezza dei prezzi massimi di cessione "su segnalazione dei cittadini", ma a quanto pare "non ha dato alcun tipo di esito". Così, fa sapere sempre Veloccia "l'amministrazione ha scritto all’Avvocatura chiedendo di depositare comunque in giudizio l'avvio delle procedure di revoca - annuncia a RomaToday - . A seguito dell'incontro gli uffici del dipartimento hanno quindi formalizzato alla Regione la richiesta di notizie sullo stato del procedimento che, qualora dovesse chiudersi positivamente, porterà senza alcun tentennamento l'amministrazione ad adempiere a tutti gli atti di competenza, ovvero alla revoca della convenzione, come del resto è già accaduto in altri casi".