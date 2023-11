Lavori Ponte di Ferro, sopralluogo per verificare l'andamento dei cantieri

La fine dei lavori è prevista per settembre 2024. Una sfida vera e propria come, del resto, sono diventati tutti i cantieri per il Giubileo 2025. Siamo nel quadrante sud di Roma dove continuano le operazioni di rifacimento del Ponte dell’Industria, o ponte di Ferro come è meglio conosciuto, cominciate lo scorso 24 luglio. Nella giornata di lunedì, 13 novembre, l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere che, secondo i programmi, andrà a risolvere gli annosi problemi di questa importante infrastruttura.

Il sopralluogo

Oltre all’assessora Segnalini, sono andati a visitare il cantiere anche i presidenti dei municipi VII e XI Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi, e il responsabile unico del progetto Adriano Massimi di Anas. I lavori in questa fase vedono la realizzazione dei micropali sul lato Ostiense, per l’installazione della passerella provvisoria dove saranno posizionati i sottoservizi. Sono impegnati 30 operai divisi in più squadre che stanno lavorando prevalentemente nell’area sottostante al ponte.

Pista ciclabile chiusa

Da domani, mercoledì 15 novembre, verrà chiusa la pista ciclabile per circa venti giorni per permettere l’esecuzione dei micropali di appoggio della passerella provvisoria sul lato Marconi, territorio del municipio XI. Saranno interdetti anche gli accessi alla ciclabile da Lungotevere degli Artigiani e da Lungotevere di Pietra Papa.

“Prosegue - commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini - il cantiere sul ponte che, ricordo, è indispensabile per evitarne la chiusura definitiva nel 2026. Sono lavori importanti che ci restituiranno un ponte adeguato, anche dal punto di vista sismico, ma soprattutto percorribile anche dai bus. Realizzeremo tra l’altro un’opera bella anche da vedere e nel pieno rispetto della filologia storica. Saranno necessari – conclude Segnalini - anche lavori di restauro delle parti di struttura esistenti, compatibili con il nuovo ponte”.

I lavori dopo l’incendio

Il nuovo ponte, che nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2021 era stato oggetto di un incendio che ne aveva causato la chiusura , sarà transitabile da autobus e veicoli e sarà dotato di una passerella protetta per il passaggio a piedi. L’intervento di restyling è stato finanziato con circa 8 milioni di euro di fondi giubilari e affidato ad Anas, che ha stretto una convenzione con il Comune di Roma.

Lavori in più fasi

I lavori sono stati divisi in due fasi distinte. La prima, in corso proprio in questi giorni, serve per realizzare una passerella provvisoria dove posizionare i sottoservizi presenti sul ponte, in modo da non interrompere mai le forniture di luce, gas e telecomunicazioni agli abitanti della zona. La seconda prevede che il ponte venga rimontato con l’allargamento della sede stradale a 11 metri rispetto agli attuali 7. Un cambiamento significativo che permetterà una circolazione dei mezzi sicuramente più agevole.

Modifiche alla viabilità

Per permettere i lavori, ripercorrendo lo schema adottato dopo l’incendio, è stata rimodulata la viabilità della zona. Le principali direttrici interessate dal flusso veicolare sono ponte Testaccio, ponte Marconi, lungotevere Testaccio e il viadotto della Magliana. Sono stati poi modificati i tempi dei semafori per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura.