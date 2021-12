Ponte di Ferro, ripristinato il collegamento tra Ostiense e Marconi: c'è la data di riapertura

Dopo un mese e 10 giorni dall’incendio che ne aveva causato la chiusura, il ponte dell’Industria, altrimenti noto come “Il Ponte di Ferro” riapre al transito veicolare.

La riapertura del ponte

Il 12 dicembre, a partire dalle ore 11, viene ripristinato il collegamento che l’infrastruttura garantisce tra la sponda Ostiense e quella Marconi del fiume Tevere. Ai gruppi di polizia locale interessati, a partire da quella data, è già stata comunicata la “cessata esigenza” della disciplina di traffico provvisorio che si era resa necessaria dopo l’incendio. L’annuncio del Sindaco Gualtieri, che il 3 dicembre aveva prospettato la riapertura entro una decina di giorni, è stato rispettato.

Nessun danno strutturale

Le fiamme che hanno avvolto il ponte, nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre, non hanno causato danni strutturali. Le indagini ed i calcoli tecnici che sono stati effettuati, non hanno messo in evidenza problemi tali da necessitare la prosecuzione della chiusura. Rimane interdetto invece il marciapiede “lato sud”, quello destro se si viaggia in direzione Ostiense. Resta off limits per i pedoni che dovranno utilizzare l’altro marciapiede o, in alternativa, il vicino ponte della Scienza.

Le intenzioni del Campidoglio

La riapertura del ponte di Ferro offre l’opportunità di ripensarne anche l’utilizzo. Com’è stato anticipato dall’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il Campidoglio ha avviato un tavolo di confronto con la soprintendenza speciale di Roma. Servirà a fari sì che il ponte “sottoposto a tutela ed esempio di archeologia industriale – aveva spiegato l’assessora - venga restaurato anche per adeguarlo alle vigenti norme sulle opere in ferro e, attraverso accorgimenti che non vadano ad impattare sulla struttura ottocentesca, possa essere utilizzato anche per il transito dei veicoli di maggior peso e dimensioni”.