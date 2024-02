Un ponte ciclopedonale da Magliana a Valco San Paolo: il progetto torna al vaglio del Campidoglio

Attraversare il Tevere dalla zona di Magliana a quella di Valco San Paolo, a piedi o in sella ad una bicicletta. È questa la proposta che da settimane è all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina. È stata avanzata da chi suggerisce di realizzare, con una rivisitazione in chiave “sostenibile”, un ponte lungo un chilometro.

Cosa collega il ponte

L’infrastruttura era stata originariamente pensata per collegare la zona di vicolo Pian due Torri, alla Magliana, con via Nicola Parravano, dove si trovano alcune facoltà dell’università Roma Tre ed anche l’impianto sportivo Alfredo Berra, noto anche nel territorio come “ lo stadio degli eucalipti”. Il percorso resterebbe lo stesso di quello teorizzato circa 20 anni fa. Il collegamento è infatti inserito all’interno di un piano di recupero urbanistico approvato, dal consiglio comunale, nel lontano 2005.

Un collegamento solo ciclopedonale

Il progetto del ponte, nel 2023, è stato riportato all’attenzione della cittadinanza con una raccolta firme che è stata sottoscritta da oltre 600 persone. L’infrastruttura, però, andrebbe ripensata. Il ponte era infatti originariamente pensato per le moto ed oggi, secondo chi lo sta riproponendo, potrebbe essere rimodulato “consentendo esclusivamente un traffico di mobilità dolce e non motorizzata che non impatti negativamente sui residenti, considerata la grande disponibilità di mezzi in sharing, dalle bici elettriche ai monopattini”.

Quanto costa questo progetto? Per realizzarlo, nell’ambito del PRU Magliana, esiste un progetto da 3,5 milioni di euro che in parte doveva essere finanziato con fondi regionali ed in parte con gli oneri concessori legati proprio ai programmi di recupero urbano. Il ponte, lungo un chilometro, consentirebbe di collegare l’eventuale stazione della funivia di Magliana, prevista nel PUMS ma ad oggi di incerta realizzazione, con il polo universitario. A prescindere dall’effettiva realizzazione della funivia, potrebbe comunque facilitare lo spostamento, a piedi o in bici, dei cittadini che abitano i popolosi quadranti che affacciano sul Tevere.

Il progetto riportato in Campidoglio

“Parliamo di un progetto risalente al 2005 ma poi sempre lasciato nel cassetto – ha ricordato la capogruppo M5s in Campidoglio Linda Meleo - Lo abbiamo ripreso assieme ai gruppi di attivisti M5S dei Mun 8 e 11 e crediamo che, aggiornandolo e adattandolo per renderlo solo ciclopedonale, possa portare grandi vantaggi ai cittadini di questi quadranti” che, solo nella zona di Magliana, superano i 30mila abitanti,

“Dalla Magliana e Pian due Torri si potrà accedere più facilmente all’università ma anche alla fermata metro b Marconi – ha sottolineato la capogruppo pentastellata che ha portato l’atto in Aula Giulio Cesare – sarebbe un’operazione di ricucitura, condivisa in questi mesi con associazioni e comitati di quartiere, che speriamo trovi il favore di tutte le forze politiche”. Il documento attende di essere discusso. Va verificata la copertura finanziaria sul fronte regionale. Ma il progetto, che il comune aveva già approvato 20 anni fa, resta ancora attuale.