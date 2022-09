Pomezia, arrivato il commissario: subentra all’ultima amministrazione M5s in provincia

E’ il viceprefetto Giancarlo Dionisi il commissario che si è formalmente insediato nel palazzo di piazza Indipendenza, la sede del comune di Pomezia.

La caduta dell'ultimo sindaco M5s della provincia

Ad accogliere Dionisi in comune, ha provveduto nel pomeriggio di venerdì 2 settembre l’ormai ex primo cittadino Adriano Zuccalà. Ultimo sindaco pentastellato a governare una città della provincia di Roma, Zuccalà ha dovuto rinunciare alla fascia lo scorso 31 agosto. Una scelta inevitabile dopo la decisione, da parte dei consiglieri dell’opposizione, di rassegnare le proprie dimissioni.

Il nuovo commissario di Pomezia

Al posto di Zuccalà, che dallo scorso luglio aveva dovuto fare a meno del supporto di quattro consiglieri pentastellati (passati all’opposizione con il neogruppo Pomezia Attiva”) è arrivato dunque il nuovo commissario prefettizio. Viceprefetto ed attualmente capo di gabinetto del dipartimento per l'amministrazione generale, Dionisi ha già rivestito i panni di commissario straordinario. Lo ha fatto sia nel comune di Vittoria, in Sicilia, che in quello di Grottaferrata, nel Lazio. A lui il compito di amministrazione la città, in attesa di conoscere la data per le future elezioni comunali.

L'addio amaro dell'ex sindaco grillino

Nei confronti dei 4 ex pentastellati che avevano lasciato la maggioranza, l'ex sindaco Zuccalà si era lasciato andare ad un duro commento su facebook. Secondo l'ex primo cittadino i 4, “eletti con i voti del Movimento 5 Stelle” aveva rimarcato sulla propria pagina social, “si lasciano colpevolmente strumentalizzare da un'opposizione che fino a ieri attaccavano a testa bassa e preparano con loro le liste per le prossime elezioni. Senza una propria personalità politica, sono incapaci di comprendere le reali conseguenze delle loro azioni, accecati da egocentrismo e brama di apparire in vista delle prossime elezioni amministrative che li riporranno senza dubbio nel nulla politico dal quale provengono”.