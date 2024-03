Caos giunta a Pomezia. Le Lega minaccia l'uscita dalla maggioranza

Sul litorale la coalizione di centrodestra non regge alle liti interne. In bilico è la giunta del comune di Pomezia, con la Lega pronta a staccare la spina alla sindaca Veronica Felici, dando solo, nel migliore dei casi, "un appoggio esterno", atto per atto, in aula. Le ragioni? Le nomine degli assessori nella squadra del mini governo, un giochi di veti e contro veti che ha portato allo strappo.

Lo strappo dei leghisti

"Prendiamo atto che le scelte portate avanti dal sindaco non sembrano consentire, ad oggi, al gruppo consiliare della Lega di determinare liberamente i propri rappresentanti nella giunta. Una scelta che va nella direzione opposta alla volontà di dialogo trasparente e leale della Lega, condizione minima nella dialettica tra partiti alleati" ha comunicato ieri il gruppo consilieri. E ancora: "Il tentativo di svilire il contributo determinante dato dalla Lega alla vittoria elettorale, incrina inevitabilmente i rapporti nella maggioranza. Il gruppo chiede pertanto l’azzeramento totale della giunta, senza il quale sarà costretto a porsi fuori dalla maggioranza".

Il retroscena

Premessa: i rapporti tra leghisti e meloniani nella maggioranza di Felici non sono mai stati idilliaci. Da luglio a oggi si sono dimessi due vicesindache, Luisa Bonfigli e Flavia Cerquoni, l'ex assessora arrivata dal VI municipio di Roma, e due assessori, Nicolò Barone (Lavori pubblici e Sport) e Luigi Lupo (Servizi demografici e Turismo). Sarebbe proprio sul nome di quest'ultimo però ad essersi rotta definitivamente la coalizione. In quota Lega, a pretendere il suo addio sarebbe stata direttamente la sindaca, per il ruolo di "oppositore" interno che Lupo avrebbe tenuto dietro le quinte.

Accettate, ob torto collo, dai leghisti, nella fase di trattativa per la scelta del sostituto, avrebbero chiesto di riprendere Lupo, nominando invece un nuovo nome al posto della vicesindaca Cerquoni. La sindaca però ha messo il veto più assoluto su Lupo. Da qui lo strappo, con l'ultimatum: o si azzera la giunta, o la maggioranza perde i tre consiglieri leghisti, mettendo così a rischio l'approvazione di ogni singolo atto in Consiglio comunale.