Pomezia, il governo di centrodestra perde pezzi. Si dimettono due assessori e la vicesindaca

Terremoto politico nel comune di Pomezia dove sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le dimissioni della vicesindaca e di due assessori.

Lasciano la squadra della sindaca Veronica Felici la vicesindaca e assessora alla pubblica istruzione, servizi sociali e famiglia Flavia Cerquoni. L’esponente della Lega era arrivata a Palazzo Torre nel settembre scorso dopo aver rinunciato al ruolo di assessore alle politiche scolastiche nel VI municipio di Roma. A Pomezia, dopo Luisa Bonfiglio a luglio, arrivano così le seconde dimissioni di un vicesindaco nel giro di pochi mesi.

Dicono addio ai loro incarichi anche gli assessori Luigi Lupo (servizi demografici e turismo) e Nicolò Barone (lavori pubblici e sport). “Ringrazio i due assessori per il lavoro svolto per la nostra città con grande senso di responsabilità e dedizione in questi otto mesi. Durante questo periodo ho apprezzato le loro doti umane e professionali, messe a disposizione del bene comune con grande disponibilità” ha commentato la prima cittadina di Pomezia.

M5s e Pd chiedono le dimissioni della sindaca

Attaccano le opposizioni. “La sindaca perde praticamente metà della Giunta in poche ore, un record. Vada a casa subito” l’invito del M5s di Pomezia. “Sono ore cruciali in questa maggioranza, nella quale assistiamo a un balletto tra consiglieri che vanno, come Schiumarini che passa al Gruppo misto, e che vengono, come Valle che passa da FdI alla Lega. Il segnale politico è devastante, ed è chiaro che la sindaca non ha più la piena fiducia dei suoi e non riesce a contenere il malcontento interno” tuonano i grillini. “Quale futuro può esserci per Pomezia nelle mani di una maggioranza capricciosa, che continua a preoccuparsi soprattutto degli equilibri politici interni, trascurando completamente le necessità della città? Le dimissioni di oggi mostrano una sindaca sempre più sola”. Da qui l’appello alla sindaca Felici. “Rimetta il suo mandato ed eviti a Pomezia e ai suoi cittadini il protrarsi di un'agonia che dura ormai da otto mesi”.

Duro il commento anche dal Pd. “Con le dimissioni di due assessori e della vice sindaca la crisi tra i consiglieri di maggioranza è sempre più evidente. A pagarne le spese, purtroppo, sono i cittadini di Pomezia. Grazie al lavoro dei consiglieri comunali del Partito Democratico nell'ultimo consiglio comunale sul bilancio erano già emerse tutte le divisioni dentro la maggioranza. Lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia e le divisioni dentro il partito della sindaca Felici dimostrano che si tratta di una amministrazione inadeguata a governare la quarta città del Lazio, uno dei poli industriali più importanti d'Italia. Ne prendano atto, Pomezia merita un governo stabile e forte" scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico.